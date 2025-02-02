Дмитрий Морев сообщил о серьезной модернизации Архангельской ТЭЦ

Энергетики проектируют строительство четвертого вывода с Архангельской ТЭЦ. Проект презентует глава Архангельска:

- Сейчас интенсивно идет возведение жилья в центральной части города, в округах Майская горка и Варавино-Фактория. Четвертый вывод даст техническую возможность для подключения новостроек. А также обеспечит более надежное и качественное теплоснабжение в городе в целом: сократится количество аварий на сетях, отключений горячей воды и отопления.

Теплоснабжающая организация ТГК-2 в конце 2024 года заключила договор на разработку проектно-сметной документации. Она включает в себя две составляющие: станционная часть (Архангельская ТЭЦ) и линейная часть (тепломагистраль протяженностью 8,7 км). Перспективная подключаемая мощность - более 200 Гкал/час.

До конца 2025 года проектирование должно быть завершено. Реализация проекта оценивается не менее чем в 2 млрд рублей. Для выполнения строительства планируется привлечь средства федерального бюджета.