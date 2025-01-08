Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

41% архангелогородцев против анонимности продавцов на маркетплейсах

41архангелогородцев поддерживают инициативу по регистрации продавцов на маркетплейсах и сайтах объявлений на маркетплейсах через государственный портал. 34% выступают против. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Владельцев маркетплейсов и сайтов объявлений могут обязать регистрировать пользователей через портал «Госуслуги». Эта и другие меры предусмотрены в антимошенническом пакете поправок, разработанном правительством и в настоящее время проходящем процедуру согласования.

Как архангелогородцы относятся к данной инициативе? Согласно результатам опроса, 41% респондентов поддерживают законопроект, ссылаясь на значительное увеличение случаев обмана в этой сфере: «Потеря анонимности в лице продавца поможет в противоборстве мошенникам + налогообложение».

34% опрошенных высказались против, считая, что государство не должно вмешиваться в работу частного бизнеса: «Ради какой-то мелочи на продажу надо будет действовать через Госуслуги»; «Вся продажа "из рук в руки" уйдёт в тень в этом случае». Каждый четвертый (25%) затруднился с ответом, отмечая, что цель инициативы понятна, но она может существенно усложнить жизнь всех участников сделок: «Могут регистрироваться под чужими данными и провоцировать, таким образом, кражу данных для регистрации»; «Госуслуги — личные данные и тоже не под 100% защитой. Я против привязки данного сервиса к другим сайтам».

Среди мужчин больше сторонников законопроекта — 47% против 35% среди женщин. Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет реже выражали согласие с инициативой, чем молодые люди до 35 лет и участники опроса старше 45 лет. Наиболее лояльно относятся к законопроекту горожане с доходом от 50 до 100 тысяч рублей — среди них уровень поддержки достигает 49%.

11 февраль 08:00 | : Экономика

Главные новости


К юбилею Соломбалы
Мусор – вон! Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (138)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20