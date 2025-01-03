Группа Аквилон демонстрирует устойчивое развитие как стратегию успеха

Группа Аквилон, головной офис которой находится в Архангельске, сейчас занимает 20-е место по текущему объему строительства среди 2741 застройщиков России и 10-е – по вводу в строй нового жилья. По скорости строительства компания также в ТОП-20 среди девелоперов стране, и на 17-м месте по потребительским качествам своих новостроек.

Являясь системообразующим предприятием строительной отрасли страны, в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве, Иваново и Нижнем Новгороде Группа Аквилон одновременно возводит 26 жилых комплексов общей площадью более 1 млн кв. м. В столице Поморья и городе корабелов компанией строится 16 жилых комплексов - порядка 435 тыс. кв. м жилья.

Как рассказала специалист по развитию Группы Аквилон Инесса Петрова, успех деятельности девелопера базируется на грамотно выстроенной стратегии.

Во первых, это взвешенный подход к пополнению земельного банка. Компания не участвует в проектах с сомнительной экономикой. Все проекты тщательно обосновываются, для реализации выбирается финансовая модель со 100% устойчивостью. Основные экономические параметры и возможные риски просчитываются на перспективу – на 10 лет и более.

Во-вторых, это финансовая устойчивость компании и наличие собственных внутренних резервов. Группа Аквилон работает на рынке 21 год. Первые 15 лет компания реализовывала проекты исключительно на собственные средства не привлекая кредиты, что позволило сформировать финансовую «подушку безопасности». У холдинга нет проблем с наполнением эскроу-счетов, поскольку все проекты экономически обоснованы, и банки предоставляют проектное финансирование по специальной минимальной ставке. Гибкое планирование, и непрерывное пополнение земельного банка позволяет равномерно выводить объекты на рынок, что обеспечивает отсутствие разрывов в финансировании, простоев и стабильную работу всей цепочки задействованных в строительстве организаций.

В-третьих, Группа Аквилон взяла курс на стратегическую диверсификацию. Прежде всего, это расширение географии присутствия компании в других регионах: в прошлом году стартовали первые проекты в Иваново и Нижнем Новгороде, есть перспективные планы еще в ряде областей центральной части страны и Поволжья.

В компании реализован принцип вертикальной и горизонтальной интеграции, предусматривающий программы операционной эффективности и разумного девелопмента. Группа Аквилон располагает собственным проектным бюро, предприятием по производству строительных материалов и конструкций, современным цехом по изготовлению электронных планшетов для системы «Умный дом», управляющей компанией, для обслуживания и эксплуатации построенных жилых комплексов.

В Группе Аквилон активно реализуется программа цифровизация, в том числе создано подразделение по разработке программного обеспечения в сфере недвижимости, внедрены технологий BIM в проектирование и строительство жилья, проводится непрерывная модернизация системы «Умный дом».

В 2024 году в Архангельске и Северодвинске Группой Аквилон введено в строй 140 тыс. кв. м жилья. Реализовано более 2000 квартир. Компания начала строительство и открыла продажи квартир в 12 объектах – новых жилых комплексах и новых очередях уже возводимых ЖК общей площадью 140 тыс. кв. – всего 3025 квартир.

В настоящее время застройщиком ведется проектирование еще 10 жилых комплексов общей площадью порядка 450 тыс. кв. м. Данные проекты уже обеспечены земельными участками. Только в этом году компания приобрела 8 участков общей площадью 11,3 га для размещения 225 тыс. кв. м. Основной объем земли приобретен у частных собственников.

В рамках пяти масштабных инвестиционных проектов Группа Аквилон: построила детсад в Квартале 100 в Северодвинске (ведется его передача муниципалитету), строит там же общедоступный парк с берегоукроеплением озера Театральное; в четырех жилых комплексах 7% жилой площади будет передано для предоставления нуждающимся, также будет построен общедоступный ФОК и зарезервировано место под еще один.

По 6 проектам комплексного развития территорий Группа Аквилон за свой счет расселяет 42 дома, из них 20 домов площадью 9,3 тыс. кв. м уже расселено, и большинство - разобрано. На этих участках компания также расселяет дома для размещения школы, двух детсадов и сквера.

Напомним, что в рамках действовавшей с 2011 года в Архангельске городской программы развития застроенных территорий Группа «Аквилон» за свой счет расселила 14 деревянных аварийных домов, все обязательства по этой программе выполнены, все жители получили новые квартиры, либо достойную денежную компенсацию. Кроме того, на ул. Поморская — пр. Обводный канал по договору на развития застроенной территории компания строит новый детский сад, который будет передан муниципалитету. По дополнительному соглашению с администрацией Архангельска в рамках программы РЗТ Группа Аквилон благоустроила мемориальный сквер на месте, где располагался Михаило-Архангельский монастырь, ещё один общедоступный сквер будет сделан рядом, на Урицкого.