Группа Аквилон расселила 20 домов по программе КРТ. Счастливчики рассказывают...

Сам процесс расселения проходит без социального напряжения: застройщик ведет индивидуальную работу с каждым жителем.

В Поморье по 6 проектам комплексного развития территорий Группа Аквилон за свой счет расселяет 42 дома, из них 20 домов площадью 9,3 тыс. кв. м уже расселено, и большинство - разобрано. На этих участках компания также расселяет дома для размещения школы, двух детсадов и сквера.

В Архангельске на открытых аукционах компанией приобретены три участка для КРТ. За счет Группы «Аквилон» сейчас ведется расселение 28 аварийных деревянных домов.

Алексей Корбут переехал из трехкомнатной квартиры в ветхом деревянном доме на ул. Логинова в трёхкомнатную квартиру в кирпичном доме в том же районе. Буквально - через дорогу.

- Переговоры с представителем застройщика прошли позитивно. Нашли общие точки соприкосновения, компромиссы и заключили сделку. Очень оперативно купили эту квартиру и мы довольны и счастливы! - рассказал Алексей.

Эти эмоции хорошо понятны и Светлане Чировой, проживавшей в аварийной деревяшке на ул. Карельской. Новые квадратные метры она получила также в рамках программы КРТ. Говорит, что с застройщиком - Группой «Аквилон» - диалог сложился сразу.

- Мы встретились, поговорили, стали искать квартиру. Выбрали площадью поменьше, потому что дети разъехались, больше нам и не надо. Оформили все быстро - за две недели, - поделилась Светлана. Результат - двухкомнатная квартира в девятиэтажном доме.

Также Группа Аквилон приступила к расселению домов на ул. Вологодская. Первые жильцы коммунальных квартир уже получили денежные компенсации.

Три участка приобретены Группой Аквилон по программе КРТ в Северодвинске. В квартале 102 компания первой в регионе завершила расселение и приступила к строительству нового жилого комплекса. Муниципалитету переданы квартиры, которые предоставлены нанимателям, а собственники получили достойную денежную компенсацию и приобрели новое жильё.

- Мы жили в доме на Чехова, 6. На 88% он был аварийным – в ужасном состоянии. Наша квартира находилась на втором этаже, а на первом никто не жил: там даже полов не было! Трубы замерзали, из-за чего нам часто приходилось вызвать аварийную службу, – рассказала Любовь Коковина. – Когда дом признали аварийным, мы начали ждать расселения, но оно было запланировано только на 2030 год. Поэтому очень обрадовались, когда узнали, что появился застройщик, и мы получим новое жильё раньше. Размер компенсации нас устроил. Кроме того, нам было важно остаться именно в этом районе: здесь есть детский сад, школа, где учится ребёнок, больница, магазины и аптеки. Словом, всё, что нужно для жизни. Мы приобрели квартиру в кирпичном доме практически напротив. И теперь живём в человеческих условиях. Вообще, большая часть жителей наших пяти домов хотела остаться именно в этом районе – лишь единицы уехали.

Семье Ульяны Аглушевич компенсация от застройщика дала возможность не просто купить благоустроенную квартиру, но и увеличить жилплощадь.

- Мы жили в доме №1 в Трудовом переулке – он был неудовлетворительном состоянии. Взамен нашей однокомнатной квартиры получили от застройщика компенсацию, которую потратили на покупку двухкомнатной квартиры в кирпичном доме в центре города, – пояснила Ульяна.

В квартале 007 завершен первый этап расселения – застройщик расселин три деревянных дома – 32 квартиры.

- Мы жили на ул. Полярной, 6, в одноподъездном деревянном доме. По перегородкам, бывало, бегали мышки, и соседи снизу разводили различную «живность». У нас большая семья: я с детьми, мама и сестра с её детьми. Нам было важно сохранить район: здесь детские сады и школы, менять их тоже большой стресс. Мы приняли решение взять компенсации и разъехаться. Решалось всё действительно индивидуально, все наши требования были учтены. В итоге остались в нашем районе, поселились недалеко друг от друга, делаем ремонты, обустраиваем новое жильё под себя. В общем, остались довольны, – рассказывает об опыте участия в программе КРТ Екатерина Садкова.

Родители Светланы Костюниной, которые также проживали в квартале 007, смогли воспользоваться программой КРТ, улучшив свои жилищные условия.

- Это был очень старый маленький деревянный дом, с привозным газом. И с этим периодически возникали какие-то проблемы - порой мы сидели вообще без газа, – вспоминает Светлана Костюнина. – Мыши тоже доставляли неудобства. Но самое главное – в доме было очень холодно, зимой замерзала канализация, могла остановиться стиральная машина, а без обогревателей в квартире вообще было не обойтись. Когда узнала о программе КРТ, это ощущалось как чудо, казалось, что такого не бывает. Родителям предложили достойную сумму в качестве компенсации, и мы смогли купить очень хорошую двухкомнатную квартиру с ремонтом, мебелью. Продать ту маленькую «двушку» с мышами и холодом было бы практически нереально, так что такую возможность просто нельзя было упускать!

В квартале 005 застройщик расселяет три дома, сейчас завершается расселение первого из них на ул. Торцева, 33. Как и во всех проектах КРТ, которые реализует Группа Аквилон процесс проходит строго в рамках действующего законодательства и без социального напряжения.

Напомним, что в рамках действовавшей с 2011 года в Архангельске городской программы развития застроенных территорий Группа «Аквилон» за свой счет расселила 14 деревянных аварийных домов, все обязательства по этой программе выполнены, все жители получили новые квартиры, либо достойную денежную компенсацию. Кроме того, на ул. Поморская — пр. Обводный канал по договору на развития застроенной территории компания строит новый детский сад, который будет передан муниципалитету. По дополнительному соглашению с администрацией Архангельска в рамках программы РЗТ Группа Аквилон благоустроила мемориальный сквер на месте, где располагался Михаило-Архангельский монастырь, ещё один общедоступный сквер будет сделан рядом, на Урицкого.

Сейчас в столице Поморья и Северодвинске компанией строится 16 жилых комплексов - порядка 435 тыс. кв. м жилья. В 2024 году в Архангельске и городе корабелов введено в строй 140 тыс. кв. м. Реализовано более 2000 квартир. Группа Аквилон начала строительство и открыла продажи квартир в 12 объектах – новых жилых комплексах и новых очередях уже возводимых ЖК общей площадью 140 тыс. кв. – всего 3025 квартир.

В настоящее время застройщиком ведется проектирование еще 10 жилых комплексов общей площадью порядка 450 тыс. кв. м. Данные проекты уже обеспечены земельными участками. Только в этом году компания приобрела 8 участков общей площадью 11,3 га для размещения 225 тыс. кв. м. Основной объем земли приобретен у частных собственников.



