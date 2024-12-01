Северная железная дорога забила на Архангельск

Руководство СЖД указало столице Поморья ее тупиковое место. На нас можно съэкономить, мы не интересны…

В разосланном желдоркомпанией пресс-релизе указано, в какие города по обслуживаемому ей маршруту придет новогодний праздник.

«Декоративной подсветкой оформлены фасады зданий вокзалов на станциях Обозерская, Кулой, Сольвычегодск, Ярославль-Главный, Ярославль Московский, Рыбинск, Шуя, Иваново».

Как мы видим, в списке отсутствует Архангельск. Визуально на железнодорожном вокзале тоже ничего не происходит, тишина и на Исакогорке.

Поезд с Дедом Морозом в этом году тоже доедет только до Котласа. Ибо не фиг нас баловать.

Положить бы и нам на их сомнительный уют… да авиабилеты нынче дороги.