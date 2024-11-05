Архангелогородцев заманивают высокими зарплатами в доугие города

Размер вознаграждения сейчас — наиболее важный фактор в борьбе за кадры. Вакансии с открытыми зарплатами закрываются быстрее. В конкурентной борьбе выигрывают те, кто платит «в рынке» и выше. Самые дорогие специалисты 2024 года — смотрите в обзоре вакансий с самыми высокими зарплатами на SuperJob.
Эти работодатели не скрывают размер вознаграждения за формулировкой «Зарплата по договоренности».
Самые дорогие вакансии за год: кому в 2024 работодатели были готовы платить 400 000+ рублей в месяц
Позиция
Зарплатное предложение, Net, рублей в месяц
Населенный пункт
от 600 000 рублей
Москва
600 000 рублей
Санкт-Петербург
500 000—700 000 рублей
Москва
500 000 рублей
Москва
500 000 рублей
Москва
450 000 рублей
Москва
450 000 рублей
Томск
400 000—500 000 рублей
Москва
400 000 рублей
Москва
400 000 рублей
Санкт-Петербург
В первую очередь высокий уровень дохода работодатели в уходящем году предлагали программистам. Например, в ноябре в Москве искали старшего разработчика React Native с зарплатой от 500 000 рублей в месяц, в июне — разработчика Frontend на 350 000—400 000 рублей, в Нижнем Новгороде в сентябре — IT-директора с зарплатой до 400 000 рублей. Количество вакансий в IT-сфере за год выросло на 9%, зарплатные предложения работодателей — на 11,9%. Дефицит кадров усилился, зарплаты растут.
Стране нужен высший медицинский персонал. Самая дорогая в здравоохранении за 2024 год — вакансия врача-репродуктолога в Москве с зарплатой от 600 000 рублей в месяц. В июле в Москве на зарплату от 300 000 рублей искали психиатра, гинеколога-эндокринолога и челюстно-лицевого хирурга. Сейчас активна вакансия офтальмохирурга в Пензе на 350 000 рублей в месяц. Во Владивостоке в июле подбирали главного врача на 200 000 рублей. Позиции врачей в течение года постоянно находятся в топе вакансий с высокими зарплатами. Спрос на персонал в медицинской сфере за год вырос на 17%.
Однако чаще всего высокие зарплаты можно встретить в вакансиях стоматологических клиник. Причем в стоматологии зарплатные предложения в регионах практически не отстают от Москвы. Например, на зарплату от 450 000 рублей в ноябре в Новосибирске был нужен стоматолог-универсал, в Томске — стоматолог-ортопед, в Москве в августе — стоматолог-терапевт.
В каждом топе вакансий SuperJob — инженерные специальности в строительстве и промышленности. В строительстве чаще лидируют по зарплатным предложениям главные инженеры проектов и производители работ. Широко востребованы профи во всех сегментах строительства: и в гражданском, и в промышленном, и в дорожном, и в прочих, например, в энергетическом. В августе в Москве искали ГИПа на зарплату от 230 000 рублей, в ноябре в Санкт-Петербурге — главного инженера в сфере генерации электроэнергии на зарплату свыше 200 000 рублей, в Новосибирске в сентябре — главного инженера проекта в сфере жилищного строительства также на 200 000+ рублей.
Что касается производителей работ, то в октябре в Санкт-Петербурге производителю внутренних работ предлагали от 210 000 рублей, в мае в Екатеринбурге производителю общестроительных работ — от 140 000 рублей, в октябре в Казани универсальному производителю работ — до 130 000 рублей.
Промышленность — отрасль-лидер по количеству вакансий. Наиболее востребованы среди ИТР технологи, конструкторы и проектировщики. Например, в ноябре в Санкт-Петербурге инженерам-технологам предлагали до 250 000 рублей в месяц, в Перми — от 190 000 рублей, а инженерам-конструкторам там же — от 200 000 рублей. В Челябинске в мае в лучшие по оплате вакансии вошла вакансия инженера-конструктора с зарплатой до 150 000 рублей, а в ноябре в Омске — вакансия инженера-технолога (до 180 000 рублей). Одной из интересных по оплате вакансий в ноябре в Санкт-Петербурге стала вакансия инженера-проектировщика обогатительной фабрики: дефицитная позиция в сочетании с редкой специальностью галурга, специалиста по химическому производству (зарплатное предложение — 270 000 рублей в месяц). Предложений работы в промышленной сфере стало на 19% больше к уровню прошлого года.
Спрос на квалифицированных рабочих в производстве и строительстве опережает спрос на ИТР, а зарплатные предложения вполне сравнимы: вот что значит дефицит рабочих рук. Одна из наиболее дефицитных рабочих специализаций сегодня — операторы станков с ЧПУ. В октябре в Санкт-Петербурге искали такого специалиста на 250 000 рублей, в июне в Уфе — на 200 000 рублей. Мастеров-плиточников и отделочников, столяров и сборщиков мебели в северной столице привлекали зарплатами от 200 000 рублей в месяц.
Ни один топ лучших предложений месяца не обходится без вакансий в продажах. Ритейл входит в топ-3 отраслей с наиболее высоким спросом на персонал в 2024. В регионах особенно востребованы директора магазинов. Например, в сентябре в Ростове-на-Дону директору магазина «Перекресток» предлагали от 100 000 рублей в месяц, а в ноябре директорам магазина «Пятерочка» в Воронеже и Ижевске предлагается от 110 000 руб. до 120 000 рублей соответственно.
Менеджеры по продажам практически всегда оказываются в лидерах по зарплатам благодаря бонусной системе, куда помимо оклада входит % от продаж. В июле в Москве менеджеру по продажам мебели предлагали до 500 000 рублей в месяц, в октябре в Екатеринбурге менеджеру по продажам оборудования — от 250 000 рублей, в ноябре в Красноярске менеджеру по продажам софта — до 200 000 рублей. Близки к этому уровню и предложения для менеджеров по работе с клиентами. Московская меховая фабрика в октябре предлагала кандидату на эту позицию от 260 000 рублей, транспортная компания в сентябре в Красноярске — от 250 000 рублей, в июне в Санкт-Петербурге — от 200 000 рублей.
Весь 2024 год мы наблюдали за динамикой зарплат водителей грузовых авто и машинистов спецтехники. Предложения вакансий от 200 000 рублей в месяц стали привычными уже не только в Москве, но и в регионах. Конечно, много зарабатывают те, кто буквально живет за баранкой, но все же такие суммы для специальностей, не требующих высшего образования, первое время поражали. Так, в Нижнем Новгороде в июне искали водителя на зарплату до 300 000 рублей, также как и в Екатеринбурге в октябре; в ноябре в Волгограде и Краснодаре — на зарплату до 250 000 рублей.
Мастера автосервисов тоже высоко ценятся, как и квалифицированные рабочие. В августе в Санкт-Петербурге искали автомаляра на 200 000 рублей, в ноябре — автослесаря на 175 000 рублей, в октябре в Сочи — автоэлектрика на 200 000 рублей, в июле в Новосибирске — автомеханика на 165 000 рублей в месяц.
И те, кто способен обеспечить компании персоналом, на рынке труда в цене. Среди лучших по оплате вакансий есть и HR-позиции. Например, в августе Нижнем Новгороде искали директора по развитию персонала на 250 000 — 330 000 рублей, а в Красноярске — менеджера по персоналу с зарплатой от 150 000 рублей, в Санкт-Петербурге — HR-бизнес-партнера с зарплатой от 130 000 рублей.