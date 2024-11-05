Архангелогородцев заманивают высокими зарплатами в доугие города

Размер вознаграждения сейчас — наиболее важный фактор в борьбе за кадры. Вакансии с открытыми зарплатами закрываются быстрее. В конкурентной борьбе выигрывают те, кто платит «в рынке» и выше. Самые дорогие специалисты 2024 года — смотрите в обзоре вакансий с самыми высокими зарплатами на SuperJob .

Эти работодатели не скрывают размер вознаграждения за формулировкой «Зарплата по договоренности».



Самые дорогие вакансии за год: кому в 2024 работодатели были готовы платить 400 000+ рублей в месяц