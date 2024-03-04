Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ШОК! 30% архангелогородцев денег не хватает на самые скромные запросы

Сколько и кому не хватает зарплаты

По результатам опроса, 30% респондентов в Архангельской области признались, что их зарплата не покрывает основные нужды (по сравнению с аналогичным опросом 2021 г. показатель вырос на 10 п.п), 48% опрошенных с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум, полностью удовлетворять основные потребности в рамках зарплаты получается лишь у 22% (на 13 п.п. меньше, чем три года назад). Чаще всего зарплаты не хватает сотрудникам розничной торговли (54%). Согласно данным Росстата, средняя зарплата россиян по итогам первой половины 2024 г. составила 85 017 рубля (до вычета налогов), при этом реальные располагаемые денежные доходы (после вычета инфляции) увеличилась в годовом выражении на 8,1%.

 Куда уходят деньги?

В топ-3 регулярных ежемесячных трат большинства местных респондентов входят еда (у 90% опрошенных), коммунальные расходы (у 60%), связь, ТВ, интернет (52%). За три года местные жители чаще стали тратить на одежду (52% в 2021 и 60% в 2024) и на детей (20% в 2021 и 28% в 2024).

Самыми большими статьями расходов участники опроса называют траты на еду (58%), аренду жилья и выплату ипотеки (47%). При этом, по сравнению с 2021 г., у людей увеличилась статья расходов на выплату неипотечных кредитов — с 18% до 30%. В то же время коммунальные платежи стали занимать меньшую часть ежемесячных расходов — доля снизилась на 18 п.п. до 12%. 

Среди всех специальностей чаще всего на выплату кредитов тратят работники розничной торговли (60%), а реже всего — сотрудники сферы безопасности. На аренду жилья или выплату ипотеки реже всего тратят финансисты и бухгалтеры (30%) и рабочий персонал (39%), а чаще всего — высший и средний менеджмент (68%). На уход за собой чаще всего тратят специалисты из сферы маркетинга, рекламы и PR (50%) и финансисты (49%). 

59% респондентов тратят от четверти до половины своей ежемесячной зарплаты на выплату ипотечного кредита или аренду жилья, при этом тремя годами ранее столько же тратили 50%. Такую же долю зарплаты тратят 40% опрошенных на выплату процентов по кредитам и займам, за три года доля таких граждан выросла на 8 п.п. 

 (фото с https://dzen.ru

01 ноябрь 08:39 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


К супрематизму
Сны Степана Писахова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (7)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20