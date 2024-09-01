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УФСИН Поморья удачно занимается коммерцией

УФСИН России по Архангельской области с начала года заключило чуть более 470 контрактов с  коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями, которые позволили трудоустроить на производстве исправительных колоний свыше 1800 осужденных. 

Общая сумма данных контрактов составила более 450 миллионов рублей. Среди федеральных крупных промышленных предприятий ИУ области сотрудничают с ООО "Планета Сириус" и ООО "Промкомплектация". Также многолетние деловые связи налажены с региональными компаниями: ООО ПКП "Титан" и ООО "Помор-Лес". В основном акцент сделан на швейном и деревообрабатывающем производствах, но промышленный потенциал подразделений УФСИН позволяет ежегодно выпускать более 600 наименований совершенно разных изделий – от мебели до сувенирной продукции.

Взаимодействие с бизнесом решает самую главную задачу – это трудозанятость лиц, отбывающих наказание. По уголовно-исполнительному кодексу каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться. Трудоустроенные в Центрах трудовой адаптации получают зарплату, часть из которой они могут использовать на личные нужны, а часть идет на погашение исков и выплату штрафов, назначенных судом.

 

 

27 сентябрь 11:49 | : Экономика

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