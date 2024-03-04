В Северодвинске стартуют продажи 3-й очереди ЖК «АКВИЛONLINE»

Жилой комплекс, возводимый Группой Аквилон в квартале, ограниченном ул. Железнодорожная - ул. Первомайская - пр. Беломорский, расположен практически на въезде в Северодвинск - недалеко от местного вокзала и Архангельского шоссе, ведущего к автомагистрали М8 и столице Поморья.

Основная идея развития этого квартала – замещение обезличенной и неухоженной территории современной жилой застройкой. Она формируется отдельно стоящими домами, между которыми располагаются хорошо освещенные дворовые зоны со всеми необходимыми элементами благоустройства. Дворы и тротуары выделяются газонами с посадкой кустарников и деревьев, предусматривается просторная гостевая автопарковка. На территорию квартала предусматривается пять въездов с прилегающих улиц. Также в рамках проекта рассматриваются варианты реновации привокзальной площади.

В целом участке площадью 3,62 га, приобретенном у частных собственников, планируется построить порядка 40 тыс. кв. м нового, современного жилья. При этом почти 3 га площади участка отводится под благоустройство. В третьей очереди площадью 10,1 тыс. Кв. м спроектировано 176 квартир. На старте продаж всех клиентов ожидают самые выгодные предложения, и низкие цены!

За время строительства проект успел отличиться: жилой комплекс стал финалистом самой масштабной премии девелопмента Urban Awards в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса СЗФО» и Лучшим жилым комплексом-новостройкой в Архангельской области по версии премии ТОП ЖК 2024.

Напомним, что в апреле Группа Аквилон ввела в строй 1-ю очередь ЖК «АКВИЛONLINE» - 18,5 тыс. кв. м, 363 квартиры. На 2-й очереди завершаются монолитные работы по возведению монолитного каркаса 9-го этажа третьего корпуса. Облицовка наружных стен выполняется на 7-8-м этаже. Завершается прокладка наружных сетей электроснабжения, водопровода и канализации, на треть проложена теплотрасса.

Этот район города корабелов располагает необходимой социально-бытовой инфраструктурой. В шаговой доступности: детский сад №15, гуманитарная гимназия №8, Северодвинский технический колледж, корпус филиала САФУ, два крупных многофункциональных торговых центра, остановки общественного транспорта. Важным преимуществом локации является близость градообразующего предприятия – ПО «Севмаш», на котором работает значительное число горожан.

В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью около 450 тыс. кв. м. В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и два сквера, расселяет по программам КРТ более 30 аварийных домов (7 домов уже расселены), по масштабным инвестпроектам передаст региону для предоставления нуждающимся, более 200 квартир.

В планах в ближайшее время проектирование и строительство в Поморье более 500 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов, и масштабным инвестпроектам с передачей региону не менее 7% жилой площади, строительство еще одного детсада и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

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