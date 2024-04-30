Бюджет Архангельской области прирастает лесными доходами

По данным Рослесинфорга за первый квартал 2024 года доходы Архангельской области от использования лесов выросли почти на 6% относительно аналогичного периода прошлого года и составили более 681,2 млн рублей, сообщил директор Архангельского филиала Рослесинфорга Андрей Третьяков.

Регион занимает четвертое место среди регионов СЗФО по «лесной» доходности.

За первые 3 месяца этого года в федеральный бюджет было перечислено более 352,7 млн рублей платежей за использование лесов региона. В бюджет субъекта направлено более 321,4 млн рублей. Еще порядка 7 млн руб. - в местный бюджет.

«Наибольшая часть лесных доходов Архангельской области поступает от предоставления лесных участков в аренду – порядка 520,9 млн рублей. На сегодняшний день площадь лесных участков, находящихся в аренде, составляет 19,8 млн. га. Основной вид деятельности на арендованных землях в регионе – это заготовка древесины, которая приносит наибольшую часть «лесных» доходов региона 74,8%. В 1 квартале 2024 года сумма составила больше 504,6 млн рублей.», - уточнил Андрей Третьяков.

Еще порядка 15,6% от общей суммы доходов приходится на доход от предоставления в аренду участков для реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Всего в регионе действует 118 договоров аренды таких участков общей площадью чуть больше 8 млн га. За 1 квартал 2024 года объем платежей по данному виду деятельности составил почти 105,6 млн рублей.

Кроме этого на землях лесного фонда Архангельской области осуществляется изучение недр и добыча полезных ископаемых, реконструкция и строительство линейных объектов, развивается рекреационная деятельность. Вместе эти виды деятельности приносят еще чуть больше 2% от общей сумм лесных доходов региона.

Рост доходов от использования лесов позволяет расширять программы финансирования лесовосстановления, закупки лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования, формирования запаса семян, а также ухода за лесными культурами.