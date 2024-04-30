РВК-Архангельск напоминает о своевременной передаче показаний водосчетчиков

РВК-Архангельск призывает горожан вовремя передавать показания приборов учета потребления воды. От своевременно переданных данных зависит корректность начисления оплаты за коммунальные услуги.

Чтобы в коммунальных квитанциях были отражены актуальные суммы, передать показания счетчиков необходимо до 25 мая.

«Актуальная информация позволяет специалистам предприятия проводить максимально точные начисления, а самому абоненту контролировать ежемесячный расход ресурса. В результате потребитель оплачивает счет только по фактическим показаниям, экономя финансовые средства. Все вопросы по начислениям можно оперативно решить по телефону 61-00-00», – рассказала начальник управления сопровождения продаж РВК-Архангельск Евгения Ратенкова.

Обращаем внимание, что передавать необходимо не только показания по холодной воде, но и по горячей, а если в квартире находятся два стояка водоснабжения – по всем четырем водосчетчикам, так как РВК-Архангельск начисляет в многоквартирных домах и за холодную воду в составе горячей.

«Перед тем, как снять показания, счетчик холодной воды нужно четко отделить от горячего водомера. Если вы перепутаете данные, это может быть серьезным нарушением. Для горячих водосчетчиков используется красный цвет, для холодных — синий. Горячий водомер как правило располагается выше холодного. Самым надежным способом является определение при открытом кране. Нужно открыть кран горячей или холодной воды и проверить, какой водомер работает. После этого для уверенности можно проверить и второй кран», - пояснила инспектор водных ресурсов РВК-Архангельск Светлана Хромцова.

Ежемесячные поступления денежных средств от абонентов – это стабильная и качественная работа ресурсоснабжающей организации, бесперебойная подача воды, профилактические и ремонтные работы.

Для передачи показаний приборов учета, оплаты услуг, направления заявок, взаимодействия с сотрудниками РВК-Архангельск компания рекомендует воспользоваться следующими дистанционными сервисами:

· мобильным приложением РВК.Услуги;

· сайтом компании arh.rosvodokanal.ru;

· личным кабинетом на сайте «РВК-Архангельск»;

· смс-уведомлением на номер +7 (921) 427-55-33;

· передачей показаний при оплате услуг через мобильные приложения и онлайн-версии банков (Сбербанк Онлайн и другие);

· с помощью робота по телефону 42-35-22.

Десятизначный номер лицевого счета РВК-Архангельск всегда начинается с цифр «11». Информация о нём указана на обороте квитанции рядом с реквизитами компании.