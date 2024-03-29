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Только 4% архангелогородцев довольны своей зарплатой

Повышения зарплаты не решаются просить чаще всего из-за того, что не верят в возможность прибавки.

Лишь 4% архангелогородцев считают, что их зарплата соответствует их уровню квалификации. 83% уверены, что достойны большего: 26% на данный момент уже ведут переговоры об увеличении оклада, 32% готовятся просить прибавки, 25% не решаются.

 «Бесполезно. Все равно не повысят», — основной аргумент тех, кто не осмеливается вести переговоры о прибавке. Бюджетники говорят, что не просят повышения зарплаты, т.к. их сфера жестко регламентирована тарифными ставками. Кому-то проще найти новую работу, чем что-то просить.

 Наиболее решительны в вопросах оплаты труда те, кто зарабатывает больше. Среди северян с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц больше как тех, кто уже инициировал переговоры о повышении заработка, так и тех, кто в настоящий момент готовится к ним.

(фото с https://ostrovrusa.ru

16 апрель 07:46 | : Экономика

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