Только 4% архангелогородцев довольны своей зарплатой

Повышения зарплаты не решаются просить чаще всего из-за того, что не верят в возможность прибавки.

Лишь 4% архангелогородцев считают, что их зарплата соответствует их уровню квалификации. 83% уверены, что достойны большего: 26% на данный момент уже ведут переговоры об увеличении оклада, 32% готовятся просить прибавки, 25% не решаются.



«Бесполезно. Все равно не повысят», — основной аргумент тех, кто не осмеливается вести переговоры о прибавке. Бюджетники говорят, что не просят повышения зарплаты, т.к. их сфера жестко регламентирована тарифными ставками. Кому-то проще найти новую работу, чем что-то просить.



Наиболее решительны в вопросах оплаты труда те, кто зарабатывает больше. Среди северян с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц больше как тех, кто уже инициировал переговоры о повышении заработка, так и тех, кто в настоящий момент готовится к ним.

(фото с https://ostrovrusa.ru)