Остановите Денисову! Скандал в поселке Вычегодский

Областные депутаты должны остановить растаскивание денег со спецсчетов жилых домов.

К такому выводу пришел участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «KOT'News». Его аргументы:

- Буквально недавно в своем сюжете «История одного ПРЕдсеДАТЕЛЯ совета дома» мы рассказывали о схеме, которую умудрилась провернуть с ремонтом одного газодымохода (из 12-ти имеющихся в доме) Алла ДЕНИСОВА.



Так вот, имея неограниченный, а главное бесконтрольный доступ к деньгам жителей на спецсчете, Денисова не придумала ничего лучше, чем найти сомнительного подрядчика (ИП Донской) и, вероятно, включив в цену работ «свой интерес», провести общее собрание, предложив жителям заплатить со спецсчета за ремонт одного газодымохода на 40 тыс. больше, чем эти работы стоят у других городских предпринимателей.



Мы даже не удивились, что потом эти работы, выполненные «на отвяжись», были приняты Денисовой без замечаний. А как иначе, если в них заложен «ее интерес»? Да и вообще, какое качество работ могут проверить люди, которые не имеют строительного образования, да и пишут с ошибками?



Резюмируем - стандартный «распил с реверсными поставками»… А почему за счет средств спецсчета на капремонт? Разве это законно?



По мнению управляющей компании дома № 52 по ул. Ленина, оплата работ была произведена незаконно. Цитируем ответ УК, поступивший в наш адрес:



Цитата:



В ст. 2 Федерального закона № 185-ФЗ указывается, что под капитальным ремонтом многоквартирного дома понимается проведение работ, которые устраняют неисправности изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников.

В такой же интерпретации понятие капремонта приводится в п. 21 ПП РФ № 491: при капитальном ремонте конструкций и инженерных систем в составе общего имущества многоквартирного дома осуществляется замена не менее 50% каждой конструкции и инженерной системы (п. 2.1.6, прим. 1 к таблице 2.3 разд. 2 Методических рекомендаций Фонда ЖКХ от 15.02.2013). Согласно п. 3.13 ГОСТ Р 51929- 2014, объём таких работ должен превышать объём текущего ремонта.

Таким образом, минимальное количество газодымоходов, допустимое к ремонту за счёт средств, находящихся на специальном расчетном счете, должно составлять 6 (шесть) штук из 12-ти. Проведение ремонта 1 (одного) газодымохода является текущим ремонтом и должно оплачиваться за счет собранных собственниками средств в рамках текущих начислений.



Конец цитаты.



Мы понимаем, что жители домов не всегда задаются вопросом законности проведения тех или иных ремонтов за счет средств спецсчета, но ведь государственные органы должны этим вопросом задаваться, поскольку на спецсчета домов поступают в том числе и бюджетные деньги за муниципальные квартиры, оплачиваемые администрацией города? Тогда, где контроль со стороны государства?



С этим вопросом мы обратились к руководителю Фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов Архангельской области Александру Бартасевичу, и вот что он нам пояснил.



Вопросы проведения капитальных ремонтов за счет средств «общего котла» законодательно достаточно полно урегулированы и осуществляются Фондом через конкурсные процедуры с последующим контролем, тут вопросов нет.



А вот контроль за операциями по спецсчетам, которые проворачивают такие недобросовестные ПРЕДседАТЕЛИ типа Денисовой, к сожалению, Фонду капремонта не подконтрольны, поскольку региональный оператор при поступлении документов, по сути, лишь выполняет функцию по оплате.



Вот тут мы и подошли к тому, что только областные депутаты способны остановить этот «распил» со спецсчетов собственников помещений, ликвидировав правовой пробел в законодательстве и наделив Фонд капремонта Архангельской области функциями по контролю за расходованием средств собственников помещений на спецсчетах.



Может это и не ликвидирует полностью возможность всяких там жуликов прокручивать авантюры с деньгами на спецсчетах, которыми оплачиваются работы не капитального характера, да еще и по завышенным ценам с закладыванием «своего интереса», то хотя бы создаст для них определенные «риски последствий» от силовых ведомств, и уж точно заставит начинать задаваться вопросом: а вдруг поймают? Сами посудите, это жулье ведь ничего и никого уже не боится.



В этой связи считаем необходимым обратиться к депутатам АОСД с официальным обращением (просьбой) рассмотреть следующие вопросы:

- о наделении на законодательном уровне Фонда капремонта Архангельской области контрольными функциями за подготовкой работ, их проведением и оплатой со спецсчетов собственников домов работ;

- об обязании всех владельцев специальных счетов проводить закупочные процедуры на торговых площадках (так же, как проводит Фонд).



Ну или на крайний случай принять решение о закрытии всех этих «спецсчетов» и передаче средств в «общий котел»… пока такие ПРЕДседАТЕЛИ домов, как Алла Денисова, окончательно все не «растащили».