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Застройщик из Северодвинска купил военный городок в Калининградской области

Индивидуальный предприниматель Андрей Шкира выкупил бывший военный городок №75 в Балтийске. Об этом сообщает «Калининград.ру».

Издание приоткрывает интригу на торгах.

- Начальная цена имущественного комплекса составляла 1 971 504 рубля при шаге 98 575. В лот входят земельный участок площадью 4122 квадратных метра. Всего на имущественный комплекс претендовало шесть компаний. Победитель поднял стоимость почти в восемь раз — до 15,7 миллиона рублей.

Об Андрее Шакира известно, что он заметный в Поморье девелопер. В частности, является учредителем ООО СЗ «Интех-Девелопмент», которое сейчас возводит ЖК в Северодвинске, а также участвует в других строительных проектах и управлении недвижимостью.

Пока неизвестно, чем одарит Шакира некогда закрытый город Балтийск. Но надеемся, чем-то брутальным.

11 март 15:23 | : Экономика

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