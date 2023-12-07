Архангельские айтишники недовольны предлагаемой зарплатой

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию на рынке труда в области информационных технологий и выяснили, что условия работодателей не соответствуют зарплатным ожиданиям соискателей: средняя ожидаемая зарплата на 18% больше предлагаемой. Между тем спрос на ИТ-кадры у местного бизнеса за месяц вырос на 9%.

Как показывает аналитика, в среднем архангельские ИТ-специалисты ожидают зарплату 62,4 тыс.руб, в то время как среднее зарплатное предложение по у работодателей – 52,9 тыс. руб. При этом средняя предлагаемая зарплата по региону в целом составляет 49,8 тыс. руб, что практически соответствует запросам кандидатов – 50 тыс. руб.

В то же время в спрос работодателей на ИТ-специалистов вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рука об руку идет рост популярности сферы среди соискателей: активность местных айтишников на рынке труда также увеличилась на 3%.

На фоне роста активности соискателей в регионе продолжает расти и конкуренция за рабочие места в ИТ-сфере. Это подтверждается hh.индексом, который отражает соотношение между резюме на одну вакансию. Согласно статистике, на одно рабочее место в местных ИТ-компаниях в среднем претендует более 12 человек – индекс составляет 12.4. Напомним, что для здорового соотношения индекс варьируется от 4.0 до 7.9.

Если сравнивать зарплату для ИТ-кадров в Архангельске и по стране, то в северном регионе она на 35% меньше средней по России – 52,9 тыс. руб. против 71,5 тыс.руб. Говоря о соседних регионах, стоит отметить, что в Мурманске ИТ-специалистов ждут лучшие условия, чем в Архангельске – средняя зарплата на 24% больше (65,5 тыс. руб). В Коми также оплата труда на 3% больше. Однако ситуация хуже в Карелии – там средняя зарплата ИТ-специалиста на 8% меньше (48,5 тыс. руб).

(фото с https://finobzor.ru)