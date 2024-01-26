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Аэропорт "Архангельск" принял первый прямой рейс из столицы Урала

Первый самолет из Екатеринбурга приземлился сегодня в аэропорту Архангельск. Полетная программа предусмотрена до конца года.

Из Архангельска в Екатеринбург самолеты будут отправляться в 18:20, из Екатеринбурга – в 17:00 по местному времени.

– Как уже говорил, продолжим расширять географию полетов. С 31 марта возобновим прямые направления из областной столицы в Сочи, с 27 апреля – в Анталию. Также с апреля – мая планируем запустить авиасообщение с Минском, Минеральными Водами и Нижним Новгородом, – сообщил в социальных сетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Маршрут был проработан правительствами Архангельской и Свердловской областей. Время в пути составляет 2 часа 30 минут.

– Это очень удобный рейс, – сказала пассажирка Мария Журавлева. – Теперь, чтобы добраться в Архангельск, не надо лететь через Санкт-Петербург или еще как-то. Полет прошел замечательно, и это подарок к моему дню рождения.

Рады вновь открытому направлению и те, кто сегодня первым рейсом отправились из Архангельска в Екатеринбург.

– Я по специальности геолог. Сейчас с супругом на пенсии, любим по мере возможности путешествовать. Недавно были в Москве, Санкт-Петербурге. Но вот в Екатеринбурге я не была ни разу. Хотим посмотреть знаменитую точку, где соединяется Азия с Европой, – рассказала архангелогородка Людмила Герлят.

Маршрут субсидируется за счет средств федерального и регионального бюджетов. Такой подход позволяет поддержать авиакомпанию при открытии новых направлений и предложить доступные тарифы на перелеты.

Увеличение маршрутов и повышение пассажиропотока – важнейшие задачи, для реализации которых была проведена масштабная модернизация аэропорта Архангельск. 

22 февраль 08:03 | : Экономика

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