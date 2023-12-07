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Москва узнала о значении модернизации аэропорта "Архангельск"

    На пленарной сессии тематического дня Форума национальных достижений выступил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в рамках международной выставки «Россия» в Москве. Участие в форуме, посвященном теме инфраструктуры и среды для жизни, приняли участие руководители профильных федеральных ведомств, главы регионов, а также эксперты.

                       

    На мероприятии представили эффективные решения и значимые достижения в сфере инфраструктуры и среды для жизни по результатам реализации государственных проектов последних шести лет.

    Работу тематического дня Форума национальных достижений с подведением основных итогов строительной отрасли и ЖКХ открыл зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин. Он обозначил, что стратегическая задача в этой сфере – комплексное развитие населенных пунктов, создание инфраструктуры нового качества для жизни и деятельности.

    – За последние 20 лет страна кардинально поменялась. Всю свою работу мы выстраиваем вокруг человека и комплексного решения задач. С 2018 года объем работ в стройке вырос на 31,6 процента. При этом строительство жилья – ключевой фактор развития. По итогам прошлого года мы достигли рекордного ввода жилья – более 110 миллионов квадратных метров, – сказал Марат Хуснуллин.

    Заместитель Председателя Правительства РФ также отметил хорошие достижения в стране и по другим направлениям, в том числе – строительстве и ремонте дорог, формировании комфортной городской среды, модернизации коммунальной инфраструктуры, развитии региональных аэропортов, особенно в арктических регионах.

    О позитивном опыте в этом блоке рассказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Он поблагодарил Марата Хуснуллина как за поддержку Правительства РФ на всех этапах реконструкции аэропорта, так и за решение о продлении программы переселения людей из аварийного жилья.

    – В Архангельской области по всем направлениям, которые Вы [Марат Шакирзянович Хуснуллин] сегодня обозначили, есть позитивная динамика. За это большое спасибо. И отдельно хочу отметить: для Архангельской области программа переселения – важнейший вопрос, жизненно необходимый для обеспечения комфортной жизни людей, – сказал Александр Цыбульский.

    Также глава региона отметил, что реконструкция взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Архангельск стала масштабным событием как по объему работ, так и по капиталовложениям.

    – Для северной стройки это уникальный проект. За семь месяцев полностью реконструирована взлетно-посадочная полоса протяженностью в 2,5 км. Последняя модернизация в аэропорту проводилась в 1983 году – 40 лет назад. Можете представить себе, сколько ограничений было: мы не могли принимать все виды воздушных судов, не могли полностью обеспечивать безопасность полетов для многих видов воздушного транспорта, не могли существенно увеличивать пассажиропоток через аэропорт, – сказал Александр Цыбульский. – 1 мая аэропорт закрыли на модернизацию, а 1 декабря уже приняли первых пассажиров. Это абсолютный рекорд по срокам для северных территорий с учетом необходимости подвоза материалов и ограниченной логистики.

    Губернатор Архангельской области подчеркнул, что добиться таких результатов удалось благодаря поддержке Президента РФ и вовлеченности в проект всех органов власти: от федеральной до региональной и муниципальной. Александр Цыбульский также обозначил возможности, которые открываются перед регионом с открытием обновленной воздушной гавани.

    – Аэропорт Архангельск – «миллионник», в 2021 году преодолел объём пассажиропотока в один миллион человек. В 2022 году эту планку перешли уже в ноябре. С этого года открыли шесть направлений полетов, до лета они увеличатся в 2,5 раза – до 15, в том числе запускаем три международных рейса. Очевидно это повлияет на привлечение туристов в регион, – сказал Александр Цыбульский. – В прошлом году нам уже удалось удвоить количество туристов, посетивших регион: с 350 до 750 тысяч человек, и новый аэропорт в этом плане открывает много возможностей.

    В том числе, чтобы все узнали, что Архангельская область – это и самый северный космодром, и первый российский порт, и три уникальных национальных парка, включая «Русскую Арктику», и больше 1200 сохраненных объектов деревянного зодчества. Нам есть что показать. 

05 февраль 08:03 | : Экономика

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