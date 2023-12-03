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Рынок труда Архангельской области подводит итоги года

Соискательская активность

С начала года местные жители достаточно активны в поиске: люди разместили или обновили около 54 600 резюме. В среднем каждый месяц на протяжение 2023 года на рынок труда Архангельской области выходило порядка 15 800 соискателей – люди искали работу, подработку и просто мониторили ситуацию с занятостью. 

«Такой уровень активности и число соискателей всё равно не покрывают работодательскую потребность в кадрах. Кандидаты не всегда соответствуют требованиям компаний по опыту, навыкам, зарплатным запросам и знаниям. Да, и в целом количественно людей просто не хватает. Кроме того, некоторые компании всё ещё живут в парадигме «нулевых», когда людей на рынке труда было очень много, а работы мало, а значит бизнес мог устанавливать любые правила отбора работников. Сейчас всё - наоборот»,отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО. 

Судя по числу активных резюме, больше всего жители Архангельской области в 2023 году интересовала работа в качестве менеджеров по продажам (более около 200 резюме от соискателей), водителей (более 120 резюме), а также продавцов-консультантов и продавцов-кассиров (около 120 резюме). Также в топ по популярности у местных жителей вошли профессии бухгалтера, администратора, инженера-конструктора, механика, сервисного инженера, машиниста. Интересно, что профессия курьера не вошла даже в топ-15, заняв 48 строчку рейтинга, теперь её по популярности у людей обгоняет профессия супервайзер, охранник, торговый представитель.  

Конкуренция

В целом уровень конкуренции в Архангельской области на данный момент достиг 3,3 резюме на одну вакансию, что соответствует нижней планке нормы для рынка труда. То есть в идеальной ситуации на одну вакансию должны претендовать 5-7 человек, чтобы бизнесу было из кого выбирать, а люди не чувствовали слишком большого конкурентного давления. При этом если сравнивать с прошлым годом, конкуренция за работу в Архангельской области упала на 0,пункта. То есть сейчас местный рынок труда как никогда близок к кадровой яме.   

В 2023 году проще всего из-за высокого спроса у компаний, большого числа вакансий и малого числа кандидатов, найти работу в Архангельской области соискателям в сфере медицины, розничной торговле, в автобизнесе, по рабочим профессиям, в продажах, а также в сфере страхования. Сложности с поиском работы из-за высокого спроса среди кандидатов могут испытывать соискатели в сфере консалтинга (до 31 человека на место), искусства (более 28 человек), а также маркетологи, топ-менеджеры, работники ИТ. 

Зарплаты 

За одиннадцать месяцев 2023 года предлагаемые зарплаты в вакансиях местного бизнеса выросли с 38 714 до 46 319 рублей. Сильнее всего с начала года работодатели нарастили доход для работников в сфере домашнего персонала (с 40 728 до 56 596 рублей), в сфере ИТ (с 33 263 до 46 022 рублей). Есть существенный рост зарплат в вакансиях для рабочих (с 51 957 до 62 881 рублей). Кадровый дефицит толкает на увеличение дохода работников и компании из сферы административного персонала (с 35 976 до 47 896), в бухгалтерии доходы выросли с 33 413 до 43 477 рублей. 

В добывающей сфере с начала года компании уменьшили зарплаты (зп упала на 2 652 до 74 143) и в сфере науки (-940 до 32 598 рублей). 

Динамика предлагаемых зарплат в Архангельской области в 2023 году, в руб.,

Професфера

янв.23

нояб.23

разница

Автомобильный бизнес

64266

70365

6099

Административный персонал

35976

47896

11920

Безопасность

36209

36638

429

Высший и средний менеджмент

73135

82134

8998

Добыча сырья

76795

74143

-2652

Домашний, обслуживающий персонал

40728

56596

15868

Информационные технологии

33263

46022

12759

Маркетинг, реклама, PR

41992

49591

7600

Медицина, фармацевтика

38787

48257

9470

Наука, образование

33537

32598

-940

Продажи, обслуживание клиентов

35522

42564

7042

Производство, сервисное обслуживание

52967

60004

7037

Рабочий персонал

51957

62881

10924

Розничная торговля

34303

39813

5510

Сельское хозяйство

73609

74315

705

Строительство, недвижимость

55663

60070

4407

Транспорт, логистика, перевозки

62978

69071

6093

Туризм, гостиницы, рестораны

30734

35816

5082

Финансы, бухгалтерия

33413

43477

10064

Юристы

35868

44928

9060

 

Соискатели тоже проявляют активность в зарплатных запросах: в январе люди хотели получать не менее 43 922, теперь не менее 48 963. Таким образом, зарплатный разрыв в Архангельской области сейчас не менее 2 600 рублей. Сильнее всего «аппетиты» выросли у топ-менеджеров: соискатели на управленческие должности хотят прибавку в 17 400 рублей. Увеличили запросы и работники сфер закупки, ИТ, розничной торговли, логисты и юристы (+10 000 рублей в каждой сфере), стратеги (+8 973 рублей) и управленцы (+8 893).  

Динамика ожидаемых зарплат в Архангельской области в 2023 году, в руб.,

 

Професфера

янв.23

нояб.23

разница

Автомобильный бизнес

52224

59429

7205

Административный персонал

35000

40000

5000

Безопасность

40000

42830

2830

Высший и средний менеджмент

80000

97412

17412

Добыча сырья

70000

70000

0

Домашний, обслуживающий персонал

35000

40000

5000

Закупки

50000

60000

10000

Информационные технологии

50000

60000

10000

Искусство, развлечения, массмедиа

40000

40504

504

Маркетинг, реклама, PR

45000

48580

3580

Медицина, фармацевтика

47281

45337

-1944

Наука, образование

40063

45000

4937

Продажи, обслуживание клиентов

40000

45000

5000

Производство, сервисное обслуживание

70000

70000

0

Рабочий персонал

58768

60000

1232

Розничная торговля

30197

35000

4803

Сельское хозяйство

70000

80000

10000

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

39864

40688

824

Стратегия, инвестиции, консалтинг

71027

80000

8973

Страхование

40908

40000

-908

Строительство, недвижимость

62216

70000

7784

Транспорт, логистика, перевозки

50000

60000

10000

Туризм, гостиницы, рестораны

35000

35000

0

Управление персоналом, тренинги

48568

57461

8893

Финансы, бухгалтерия

45000

50525

5525

Юристы

50000

60000

10000

 

(фото с https://sun9-7.userapi.com) 


15 декабрь 08:30 | : Экономика

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