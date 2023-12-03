Рынок труда Архангельской области подводит итоги года

Соискательская активность

С начала года местные жители достаточно активны в поиске: люди разместили или обновили около 54 600 резюме. В среднем каждый месяц на протяжение 2023 года на рынок труда Архангельской области выходило порядка 15 800 соискателей – люди искали работу, подработку и просто мониторили ситуацию с занятостью.

«Такой уровень активности и число соискателей всё равно не покрывают работодательскую потребность в кадрах. Кандидаты не всегда соответствуют требованиям компаний по опыту, навыкам, зарплатным запросам и знаниям. Да, и в целом количественно людей просто не хватает. Кроме того, некоторые компании всё ещё живут в парадигме «нулевых», когда людей на рынке труда было очень много, а работы мало, а значит бизнес мог устанавливать любые правила отбора работников. Сейчас всё - наоборот», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Судя по числу активных резюме, больше всего жители Архангельской области в 2023 году интересовала работа в качестве менеджеров по продажам (более около 200 резюме от соискателей), водителей (более 120 резюме), а также продавцов-консультантов и продавцов-кассиров (около 120 резюме). Также в топ по популярности у местных жителей вошли профессии бухгалтера, администратора, инженера-конструктора, механика, сервисного инженера, машиниста. Интересно, что профессия курьера не вошла даже в топ-15, заняв 48 строчку рейтинга, теперь её по популярности у людей обгоняет профессия супервайзер, охранник, торговый представитель.

Конкуренция

В целом уровень конкуренции в Архангельской области на данный момент достиг 3,3 резюме на одну вакансию, что соответствует нижней планке нормы для рынка труда. То есть в идеальной ситуации на одну вакансию должны претендовать 5-7 человек, чтобы бизнесу было из кого выбирать, а люди не чувствовали слишком большого конкурентного давления. При этом если сравнивать с прошлым годом, конкуренция за работу в Архангельской области упала на 0,6 пункта. То есть сейчас местный рынок труда как никогда близок к кадровой яме.

В 2023 году проще всего из-за высокого спроса у компаний, большого числа вакансий и малого числа кандидатов, найти работу в Архангельской области соискателям в сфере медицины, розничной торговле, в автобизнесе, по рабочим профессиям, в продажах, а также в сфере страхования. Сложности с поиском работы из-за высокого спроса среди кандидатов могут испытывать соискатели в сфере консалтинга (до 31 человека на место), искусства (более 28 человек), а также маркетологи, топ-менеджеры, работники ИТ.

Зарплаты

За одиннадцать месяцев 2023 года предлагаемые зарплаты в вакансиях местного бизнеса выросли с 38 714 до 46 319 рублей. Сильнее всего с начала года работодатели нарастили доход для работников в сфере домашнего персонала (с 40 728 до 56 596 рублей), в сфере ИТ (с 33 263 до 46 022 рублей). Есть существенный рост зарплат в вакансиях для рабочих (с 51 957 до 62 881 рублей). Кадровый дефицит толкает на увеличение дохода работников и компании из сферы административного персонала (с 35 976 до 47 896), в бухгалтерии доходы выросли с 33 413 до 43 477 рублей.

В добывающей сфере с начала года компании уменьшили зарплаты (зп упала на 2 652 до 74 143) и в сфере науки (-940 до 32 598 рублей).

Динамика предлагаемых зарплат в Архангельской области в 2023 году, в руб.,

Професфера янв.23 нояб.23 разница Автомобильный бизнес 64266 70365 6099 Административный персонал 35976 47896 11920 Безопасность 36209 36638 429 Высший и средний менеджмент 73135 82134 8998 Добыча сырья 76795 74143 -2652 Домашний, обслуживающий персонал 40728 56596 15868 Информационные технологии 33263 46022 12759 Маркетинг, реклама, PR 41992 49591 7600 Медицина, фармацевтика 38787 48257 9470 Наука, образование 33537 32598 -940 Продажи, обслуживание клиентов 35522 42564 7042 Производство, сервисное обслуживание 52967 60004 7037 Рабочий персонал 51957 62881 10924 Розничная торговля 34303 39813 5510 Сельское хозяйство 73609 74315 705 Строительство, недвижимость 55663 60070 4407 Транспорт, логистика, перевозки 62978 69071 6093 Туризм, гостиницы, рестораны 30734 35816 5082 Финансы, бухгалтерия 33413 43477 10064 Юристы 35868 44928 9060

Соискатели тоже проявляют активность в зарплатных запросах: в январе люди хотели получать не менее 43 922, теперь не менее 48 963. Таким образом, зарплатный разрыв в Архангельской области сейчас не менее 2 600 рублей. Сильнее всего «аппетиты» выросли у топ-менеджеров: соискатели на управленческие должности хотят прибавку в 17 400 рублей. Увеличили запросы и работники сфер закупки, ИТ, розничной торговли, логисты и юристы (+10 000 рублей в каждой сфере), стратеги (+8 973 рублей) и управленцы (+8 893).

Динамика ожидаемых зарплат в Архангельской области в 2023 году, в руб.,

Професфера янв.23 нояб.23 разница Автомобильный бизнес 52224 59429 7205 Административный персонал 35000 40000 5000 Безопасность 40000 42830 2830 Высший и средний менеджмент 80000 97412 17412 Добыча сырья 70000 70000 0 Домашний, обслуживающий персонал 35000 40000 5000 Закупки 50000 60000 10000 Информационные технологии 50000 60000 10000 Искусство, развлечения, массмедиа 40000 40504 504 Маркетинг, реклама, PR 45000 48580 3580 Медицина, фармацевтика 47281 45337 -1944 Наука, образование 40063 45000 4937 Продажи, обслуживание клиентов 40000 45000 5000 Производство, сервисное обслуживание 70000 70000 0 Рабочий персонал 58768 60000 1232 Розничная торговля 30197 35000 4803 Сельское хозяйство 70000 80000 10000 Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 39864 40688 824 Стратегия, инвестиции, консалтинг 71027 80000 8973 Страхование 40908 40000 -908 Строительство, недвижимость 62216 70000 7784 Транспорт, логистика, перевозки 50000 60000 10000 Туризм, гостиницы, рестораны 35000 35000 0 Управление персоналом, тренинги 48568 57461 8893 Финансы, бухгалтерия 45000 50525 5525 Юристы 50000 60000 10000

(фото с https://sun9-7.userapi.com )



