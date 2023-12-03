Рынок труда Архангельской области подводит итоги года

Соискательская активность
С начала года местные жители достаточно активны в поиске: люди разместили или обновили около 54 600 резюме. В среднем каждый месяц на протяжение 2023 года на рынок труда Архангельской области выходило порядка 15 800 соискателей – люди искали работу, подработку и просто мониторили ситуацию с занятостью.
«Такой уровень активности и число соискателей всё равно не покрывают работодательскую потребность в кадрах. Кандидаты не всегда соответствуют требованиям компаний по опыту, навыкам, зарплатным запросам и знаниям. Да, и в целом количественно людей просто не хватает. Кроме того, некоторые компании всё ещё живут в парадигме «нулевых», когда людей на рынке труда было очень много, а работы мало, а значит бизнес мог устанавливать любые правила отбора работников. Сейчас всё - наоборот», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.
Судя по числу активных резюме, больше всего жители Архангельской области в 2023 году интересовала работа в качестве менеджеров по продажам (более около 200 резюме от соискателей), водителей (более 120 резюме), а также продавцов-консультантов и продавцов-кассиров (около 120 резюме). Также в топ по популярности у местных жителей вошли профессии бухгалтера, администратора, инженера-конструктора, механика, сервисного инженера, машиниста. Интересно, что профессия курьера не вошла даже в топ-15, заняв 48 строчку рейтинга, теперь её по популярности у людей обгоняет профессия супервайзер, охранник, торговый представитель.
Конкуренция
В целом уровень конкуренции в Архангельской области на данный момент достиг 3,3 резюме на одну вакансию, что соответствует нижней планке нормы для рынка труда. То есть в идеальной ситуации на одну вакансию должны претендовать 5-7 человек, чтобы бизнесу было из кого выбирать, а люди не чувствовали слишком большого конкурентного давления. При этом если сравнивать с прошлым годом, конкуренция за работу в Архангельской области упала на 0,6 пункта. То есть сейчас местный рынок труда как никогда близок к кадровой яме.
В 2023 году проще всего из-за высокого спроса у компаний, большого числа вакансий и малого числа кандидатов, найти работу в Архангельской области соискателям в сфере медицины, розничной торговле, в автобизнесе, по рабочим профессиям, в продажах, а также в сфере страхования. Сложности с поиском работы из-за высокого спроса среди кандидатов могут испытывать соискатели в сфере консалтинга (до 31 человека на место), искусства (более 28 человек), а также маркетологи, топ-менеджеры, работники ИТ.
Зарплаты
За одиннадцать месяцев 2023 года предлагаемые зарплаты в вакансиях местного бизнеса выросли с 38 714 до 46 319 рублей. Сильнее всего с начала года работодатели нарастили доход для работников в сфере домашнего персонала (с 40 728 до 56 596 рублей), в сфере ИТ (с 33 263 до 46 022 рублей). Есть существенный рост зарплат в вакансиях для рабочих (с 51 957 до 62 881 рублей). Кадровый дефицит толкает на увеличение дохода работников и компании из сферы административного персонала (с 35 976 до 47 896), в бухгалтерии доходы выросли с 33 413 до 43 477 рублей.
В добывающей сфере с начала года компании уменьшили зарплаты (зп упала на 2 652 до 74 143) и в сфере науки (-940 до 32 598 рублей).
Динамика предлагаемых зарплат в Архангельской области в 2023 году, в руб.,
Професфера
янв.23
нояб.23
разница
Автомобильный бизнес
64266
70365
6099
Административный персонал
35976
47896
11920
Безопасность
36209
36638
429
Высший и средний менеджмент
73135
82134
8998
Добыча сырья
76795
74143
-2652
Домашний, обслуживающий персонал
40728
56596
15868
Информационные технологии
33263
46022
12759
Маркетинг, реклама, PR
41992
49591
7600
Медицина, фармацевтика
38787
48257
9470
Наука, образование
33537
32598
-940
Продажи, обслуживание клиентов
35522
42564
7042
Производство, сервисное обслуживание
52967
60004
7037
Рабочий персонал
51957
62881
10924
Розничная торговля
34303
39813
5510
Сельское хозяйство
73609
74315
705
Строительство, недвижимость
55663
60070
4407
Транспорт, логистика, перевозки
62978
69071
6093
Туризм, гостиницы, рестораны
30734
35816
5082
Финансы, бухгалтерия
33413
43477
10064
Юристы
35868
44928
9060
Соискатели тоже проявляют активность в зарплатных запросах: в январе люди хотели получать не менее 43 922, теперь не менее 48 963. Таким образом, зарплатный разрыв в Архангельской области сейчас не менее 2 600 рублей. Сильнее всего «аппетиты» выросли у топ-менеджеров: соискатели на управленческие должности хотят прибавку в 17 400 рублей. Увеличили запросы и работники сфер закупки, ИТ, розничной торговли, логисты и юристы (+10 000 рублей в каждой сфере), стратеги (+8 973 рублей) и управленцы (+8 893).
Динамика ожидаемых зарплат в Архангельской области в 2023 году, в руб.,
Професфера
янв.23
нояб.23
разница
Автомобильный бизнес
52224
59429
7205
Административный персонал
35000
40000
5000
Безопасность
40000
42830
2830
Высший и средний менеджмент
80000
97412
17412
Добыча сырья
70000
70000
0
Домашний, обслуживающий персонал
35000
40000
5000
Закупки
50000
60000
10000
Информационные технологии
50000
60000
10000
Искусство, развлечения, массмедиа
40000
40504
504
Маркетинг, реклама, PR
45000
48580
3580
Медицина, фармацевтика
47281
45337
-1944
Наука, образование
40063
45000
4937
Продажи, обслуживание клиентов
40000
45000
5000
Производство, сервисное обслуживание
70000
70000
0
Рабочий персонал
58768
60000
1232
Розничная торговля
30197
35000
4803
Сельское хозяйство
70000
80000
10000
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
39864
40688
824
Стратегия, инвестиции, консалтинг
71027
80000
8973
Страхование
40908
40000
-908
Строительство, недвижимость
62216
70000
7784
Транспорт, логистика, перевозки
50000
60000
10000
Туризм, гостиницы, рестораны
35000
35000
0
Управление персоналом, тренинги
48568
57461
8893
Финансы, бухгалтерия
45000
50525
5525
Юристы
50000
60000
10000
(фото с https://sun9-7.userapi.com)