В Архангельской области вырос спрос на многозадачных сотрудников

Потребность российского бизнеса в кросс-функциональных работниках в 2023 году увеличилась к 2021 году почти в три раза. Такая статистика — результат беспрецедентного кадрового голода в большинстве отраслей российской экономики. Об этом говорят результаты исследования, проведенного разработчиком голосовых и текстовых роботов, резидентом «Сколково» Robovoice совместно с крупнейшей в России рекрутинговой платформой hh.ru.

Спрос на навык «многозадачность» в России за два года вырос почти в три раза (+181% за январь-октябрь 2023 года к аналогичному периоду 2021 года). В Архангельской области потребность в многозадачных сотрудниках тоже выросла: +74% год к году.

В целом с начала года такой навык, как работа в условиях многозадачности, встречался в 8,3% вакансий по всей стране и в 6,1% вакансий в Архангельской области. При этом среди соискателей о наличии такого навыка в резюме сообщают лишь 5,8% россиян и 3,6% архангелогородцев.

«Дефицит рабочей силы в России привел к аномально низкому уровню безработицы и росту зарплат в большинстве отраслей экономики, но не обошлось и без побочных эффектов. В условиях подорожания труда многие компании, главным образом малый бизнес и растущие стартапы, испытывают проблемы с наймом нужного количества персонала для выполнения имеющегося объема работ, и ожидают от каждого нового сотрудника большей вовлеченности, в том числе в те рабочие процессы, к которым обладатели той или иной профессии раньше не имели отношения», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru в СЗФО.

В этом году наибольшую потребность в кросс-функциональных специалистах испытывали организации культуры и искусства, предприятия ЖКХ, некоммерческие организации (НКО), компании финансового сектора (в частности, управление активами), государственные организации, образовательные учреждения, строительные и девелоперские организации, гостинично-ресторанный сектор, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности, организации медиаиндустрии (СМИ, реклама, PR) и сельскохозяйственная отрасль.

«Повышенный спрос на многозадачность и связанный в том числе с этим рост уровня стресса неминуемо сказывается на производительности, продуктивности и результативности труда. Частично решить эту проблему позволяет автоматизация бизнес-процессов, благодаря которой удается избавить людей от изматывающей рутины и высвободить время для целевых задач. Внедрение голосовых и текстовых роботов, в частности, снижает нагрузку на рекрутеров и HR-специалистов, операторов колл-центров, диспетчеров абонентских служб и менеджеров по работе с клиентами», — комментирует Александр Павлов, генеральный директор Robovoice.