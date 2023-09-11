Группа Аквилон поделилась планами роста инвестиционной активности



Прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие два года представили в правительстве Архангельской области.



По итогам 2023 года, вопреки, а во многих случаях и благодаря санкционному давлению, стимулирующему развитие собственных производств, в Поморье валовый региональный продукт вырос на 0,8%, в следующие три года прогнозируется его дальнейший уверенный рост.



Справиться со сложной экономической ситуацией позволила реализация на территории Поморья федеральных и областных мер поддержки, региональной составляющей национальных проектов, в значительной мере нивелировавших последствия санкций.



Заметно оживилась инвестиционная активность в регионе: прирост инвестиций в основной капитал составил 4,4%, в следующем году этот показатель составит 6%. Важно, что основной вклад – это собственные средства компаний.



Одним из драйверов экономики остается положительная динамика в сфере жилищного строительства. Так общие инвестиции крупнейшего девелопера региона - Группы Аквилон в реализуемые на территории Архангельской области проекты превысил 26 млрд. рублей, сообщил генеральный директор холдинга Алексей Попков. При этом компания создала в столице Поморья собственное производство товарного бетона и железобетонных конструкций, приобретя отечественное оборудование и полностью обеспечив свои объекты данными видами стройматериалов. Это серьезный вклад в общий рост инвестиционной активности в Поморье.



Напомним, что в текущем году Группа Аквилон, которая 13 октября отметит 20-летие, ввела в строй в Архангельске три жилых комплекса, 64,8 тыс. кв. м нового жилья - 928 квартир. Все они приобретены архангелогородцами. До конца года в столице Поморья и городе корабелов планируется ввести еще два жилых комплекса площадью около 50 тыс. кв. м – 777 квартир.



В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью более 410 тыс. кв. м. В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 200 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов.



