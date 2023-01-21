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В Архангельском краеведческом музее открывается фотовыставка поморской жизни

22 февраля в 16:00 в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» (набережная Северной Двины, 85/86) состоится открытие фотопроекта «Поморские жители».

«Поморские жители» — это фоторассказ о самобытности края и его людей. Юлия Попова, автор проекта, показывает жителей деревень Поморья в привычной обстановке родного дома, приглашая зрителя посмотреть на жизнь героев из-за кулис, чтобы не разрушить царящую атмосферу. Работа над его созданием велась на территории Архангельской области на протяжении 10 лет, и выполнен проект не в классическом варианте фотовыставки, а в виде проекции. 

Проект «Поморские жители» создан при поддержке Союза фотохудожников России и Министерства культуры РФ.

В работе над проектом приняли участие:

Стихи и афоризмы – Матонин Василий.

Музыка – Шесть Мертвых Болгар

Видеомонтаж – Сергей Жигальцов.

Фотопроект «Поморские жители» будет представлен в Гостиных дворах до 26 марта 2023 года включительно. 

17 февраль 13:50 | : Культура

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