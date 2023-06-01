"ЭкоИнтегратор" вывез отходы с труднодоступных военных островов

Совершить поездку регионального оператора обязал суд в апреле этого года.

Операция по вывозу ТКО с островов Мудьюг, Жижгин и Вепревского мыса, где расположены военные части, продлилась четыре дня. Для этого использовалось три вида транспорта: теплоход, лодка, мусоровоз с манипулятором. Итог: вывоз 5 мешков отходов обошелся в полмиллиона рублей.

«Подъехать на теплоходе к этим островам невозможно из-за отсутствия причалов. Чтобы добраться, мы спускали на воду лодку и добирались на ней. Для сбора отходов взяли с собой специальные кубовые мешки. Потом доставляли их на судно и грузили вместе с лодкой. Военные части по рации координировали нас, где лучше бросить якорь и с какой стороны подплыть» – поделился подробностями специалист отдела по обеспечению сбора и транспортирования ТКО регоператора «ЭкоИнтегратор» Владимир Леонтьев.

Решения по вывозу отходов с труднодоступных территорий региональному оператору приходится искать регулярно. В данной ситуации неисполнение решения суда могло грозить серьезными санкциями.

«В этот раз нам потребовалось тесное сотрудничество с военными. Сначала мы несколько месяцев разрабатывали и согласовывали маршруты, потом задействовали разные виды транспорта. И все это для того, чтобы ликвидировать всего нескольких мешков отходов. Порой потребность в вывозе, возможность, стоимость и здравый смысл просто несопоставимы», - говорит заместитель генерального директора регоператора «ЭкоИнтегратор» по производству и коммерческой деятельности Александр Шинкарев.



