73 мусорных контейнера пострадали от огня в Архангельской области

И это статистика всего за первые шесть месяцев 2023 года. Причины в основном две - намеренный поджог и халатность во время выброса отходов. Регоператор «ЭкоИнтегратор» обращает внимание на важность соблюдения противопожарных правил и напоминает об ответственности за поджоги контейнеров.

В весенне-летний период количество возгорания контейнеров кратно увеличивается. Яркое тому подтверждение - сгоревшие на прошлой неделе баки в Северодвинске. За одну ночь огонь уничтожил сразу 3 контейнера: на ул. Ломоносова д. 58, ул. Ломоносова д.45 и проспекте Ленина д. 36/39.

Для жителей сгоревшие контейнеры оборачиваются проблемой обращения с отходами, а для поджигателей - административной ответственностью. Чтобы предотвратить пожары, региональный оператор "ЭкоИнтегратор" рекомендует соблюдать следующие меры предосторожности при выбросе отходов:

- используйте накопители только по назначению: не сбрасывайте в них строительный мусор, химикаты, сухие ветки;

- перед тем, как отправить отходы в контейнер, проверьте и удалите любые легковоспламеняющиеся предметы;

- не выбрасывайте горящие и тлеющие угли и сигареты в контейнеры или вблизи них.

Если же мусор в контейнере уже разгорелся звоните на телефон МЧС «01», «101» или единый номер вызова экстренных служб «112».



