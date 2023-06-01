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Работодатели Поморья выборочно интересуются образованием сотрудников

Эксперты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, каких специалистов чаще всего при трудоустройстве спрашивают об их образовании. 

 Больше трети (38%) опрошенных жителей Архангельской области во время собеседования на новую работу всегда получают вопросы, связанные с образованием. Ещё 23% периодически сталкиваются с такими вопросами. Крайне редко отвечали на вопросы работодателей об образовании еще 14%. А вот каждый десятый (25%) респондент в городе вообще никогда не получал вопрос о том, какое у него образование и когда было получено. 

 Интересно, что среди специалистов, для трудоустройства которых образование играет большое значение, лидируют соискатели из сферы науки и образования - 69% из них всегда или часто вынуждены отвечать на вопрос, где они учились. На втором месте медики (68%), на третьем – юристы (64%). В первую пятерку специалистов, для которых успех в трудоустройстве зависит от образования, попали также специалисты из сферы производства и сельского хозяйства (62%) и строители (59%). 

При этом, меньше половины соискателей из сферы высшего и среднего менеджмента (42%) часто или всегда спрашивают их об образовании, а среди ИТ-специалистов таких еще меньше – 34%.  Наименьшая доля тех, кто постоянно получает вопросы о своем дипломе на собеседованиях, приходится на специалистов по маркетингу, рекламе и PR (33%).

 На вопрос, как часто вы применяете знания, полученные в учебном заведении (вузе, ссузе и т.д.) на текущем месте работы, треть местных респондентов, которые работают по специальности или в смежной области, ответили, что часто или всегда (33%). Еще 21% дали ответ «иногда», а 46% - «редко» или «никогда». Среди тех специалистов, кто не работает по полученной профессии, 62% говорят, что знания, полученные во время учебы, им не пригодились. 

 «Отношение и требования рынка труда к образованию на фоне растущего дефицита кадров, действительно, меняется.  С одной стороны, аналитика hh.ru показывает снижение доли вакансий с требованием обязательного высшего образования – в 2022 году таких было лишь 11%. И это объясняется тем, что работодатели смотрят не на диплом, а на реальные навыки и знания соискатели, и это так называемый skill-based подход. С другой стороны, мы вошлив эпоху long-life learning, которая меняет концепцию образования, в принципе.  Учиться нужно постоянно и всю жизнь, так знания быстро девальвируются, появляются новые технологии, которых не было раньше, и которым не могли научить в вузе. Пример тому – чат GPT, который появился в прошлом году и который довольно активно пытаются использовать в работе некоторые компании. Какие знания и навыки нужны будут специалистам через пять лет – никто сейчас не скажет точно. Хорошее образование в наше время – это, прежде всего, получение хорошей «базы». Для ИТ-специалистов или экономистов, к примеру, это будет математика. А дальше знания нужно будет апгрейдить, в зависимости от того, что нужно будет рынку труда и в какой профессии будет интересно развиваться самому соискателю», - комментирует руководитель службы маркетинга hh.ru СЗФО, Екатерина Скляренко. 

(фото с https://linguatrip.com/blog/calculate_gpa/

 

13 июль 10:10 | : Экономика

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