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Собственники получают ключи от квартир в ЖК "RIVER PARK"

Жилой комплекс построен Группой Аквилон в Архангельске на пересечении набережной Северной Двины – ул. Урицкого. Дом введен в эксплуатацию, все квартиры приобретены горожанами, новоселы получают ключи.  

Федеральный закон №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» определяет, что между застройщиком и дольщиком заключается договор. Застройщик в предусмотренный договором срок обязуется построить дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать квартиры дольщикам, которые должны их принять. Передача и принятие квартиры, как объекта долевого строительства, осуществляются в срок указанный в договоре по подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу. 

- Наши специалисты свяжутся с дольщиками и предложат им удобное для приемки квартиры время. Ничего сложного в этой процедуре нет, собственникам ничего не мешает самостоятельно принимать квартиры. Если при приемке возникают вопросы, то мы на них даем подробные разъяснения, а замечания стараемся устранить в кратчайший срок, - рассказал руководитель отдела контроля качества Группы Аквилон Сергей Стародубцев.

Группа Аквилон постоянно совершенствует механизмы контроля качества выполнения работ и организацию устранения выявленных скрытых дефектов. Для этого в компании созданы специальные подразделения. Отдел контроля качества провел итоговую проверку всех квартир, а также инженерных систем, мест общего пользования, для того, чтобы еще до приемки выявить и устранить возможные замечания. По действующему законодательству застройщик даёт гарантию на конструктив здания и инженерные сети на пять лет и три года соответственно. 

Напомним, что участок, где построен ЖК «RIVER PARK» был приобретен Группой Аквилон в рамках реализации муниципальной программы «Развитие застроенных территорий города Архангельска». Застройщик полностью выполнил обязательства по расселению четырех деревянных аварийных домов, при этом пойдя навстречу их жителям, получившим в некоторых случаях благоустроенное жилье большей площади. 

ЖК «RIVER PARK» общей площадью 32,6 тыс. кв. м состоит 5-ти секций высотой в 7, 10 и 11 этажей. В нем расположены 403 квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-четырехкомнатных. Из их окон открывается живописный вид на Северную Двину и Михайло-Архангельский кафедральный собор. Жилой комплекс располагает собственным подземным паркингом, куда жильцы смогут спускаться на лифте непосредственно из подъездов, а также кладовыми. Предусмотрены места для гостевых автостоянок по периметру участка и площадка для раздельного сбора отходов. Также ЖК «RIVER PARK» стал первым проектом Группы Аквилон на котором реализована архитектурная подсветка фасада.

Примыкающие к жилому комплексу общественные пространства будут благоустроены за счет Группы Аквилон. Компания планирует обустроить сквер площадью 0,55 га у домов №4 к.1 и 6.к.1 на набережной Северной Двины до нового IT-парка САФУ. Концепцию благоустройства разработал известный архангельский архитектор Дмитрий Яскорский.

Кроме того, комплексное благоустройство будет выполнено на территории ЖК «River Park», примыкающей к скверу. Для разработки концепции Группа Аквилон привлекла агентство ландшафтной архитектуры «Нескучный сад», известное проектами благоустройства общественных городских пространств в Санкт-Петербурге, таких как: остров Новая Голландия, набережная реки Карповки, Сад Бенуа. Еще один общедоступная рекреационная зона появится на участке, примыкающем к ЖК «River Park» на ул. Урицкого. Здесь застройщик за свой счет полностью расселил два деревянных дома - ул. Урицкого 6 к. 1 и к. 2. Чтобы обеспечить комплексное благоустройство территории Группа Аквилон также выкупила частный дом №4 к.1 с земельным участком. Рядом расположенный дом №6 на ул. Урицкого – включен в государственную программу переселения граждан из аварийного фонда на 2019-25 годы. Горадминистрация уже выкупает помещения у собственников. В рамках договора на развитие застроенной территории Группа Аквилон за свой счет обустроит здесь сквер. Вместе с комплексным благоустройством территории ЖК «RIVER PARK», и сквером вдоль набережной это создаст новое комфортное городское пространство в данном микрорайоне площадью более 1,5 га. 


04 апрель 15:16 | : Экономика

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