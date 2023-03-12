Группа Аквилон поделилась летними планами на строительство в Архангельске

Это будут три новых жилищных комплекса. Общая площадь нового жилья составит более 100 тыс. кв. метров. Немаловажно что в рамках данных проектов за счет застройщика выполнено расселение аварийных домов, а для предоставление нуждающимся Группа Аквилон безвозмездно передаст в государственную собственность порядка 150 квартир.

- Несмотря на непростую экономическую ситуацию, связанную с санкциями недружественных государств Группа Аквилон продолжает наращивать объемы жилищного строительства в Архангельске. Компания делает ставку на импортозамещение, локализацию производства и оптимизацию логистических цепочек. Все новые проекты откорректированы с учетом необходимых замен импортных комплектующих на доступные аналоги. На общестроительном этапе работ используются только отечественные стройматериалы. Также мы открыли собственное производство товарного бетона и железобетонных конструкций в Архангельске. Кроме того мы самостоятельно производим необходимые компоненты, включая планшеты для системы «Умный дом», программное обеспечение которой является нашей уникальной разработкой, - отметил генеральный директор Группы Аквилон в Архангельской области Алексей Попков.

В течение лета в столице Поморья планируется начать строительство трех новых жилых комплексов.

В октябре 2021 года на открытом аукционе Группа Аквилон приобрела участок по ул. Урицкого. В городской бюджет поступило 31,4 млн рублей. Кроме того, по договору с муниципалитетом застройщик за свой счет полностью расселил два деревянных дома - ул. Урицкого 6 к. 1 и к. 2. Чтобы обеспечить комплексное благоустройство территории Группа Аквилон также выкупила частный дом №4 к.1 с земельным участком. Рядом расположенный дом №6 на ул. Урицкого – включен в государственную программу «Переселения граждан из аварийного фонда 2019-25 гг.» Горадминистрация начала выкуп помещений у собственников дома. Его участок по закону не может быть предоставлен под коммерческое строительство и эту территорию планируется отвести под сквер, который будет благоустроен за счет Группы Аквилон. Вместе с благоустройством территории расположенного рядом ЖК «River PARK» и сквера вдоль набережной Северной Двины, это создаст общедоступное рекреационное пространство площадью 1,5 га. А на месте расселенных домов построят новый жилой комплекс, начало работ запланировано в мае.

Два жилых комплекса будут построены в рамках масштабных инвестпроектов. В соответствие с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности» в собственность региона для предоставления нуждающимся в жилье будет передано 7% жилой площади – это порядка 150 квартир. При этом большая часть квартир будет передана до завершения всего объема строительства.

На улице Нагорной – между магазином «Гиппо» и Ломоносовским парком, территория которого находится за границами строительства – на участке в 1,17 гектара проектируется разновысотный жилой комплекс. При этом застройщик, помимо передачи в собственность региона квартир, за свой счет выполнит реконструкцию части территории парка, что положит начало его дальнейшего комплексного благоустройства.

На пр. Ленинградский (между промзоной ЦВОС и сквером, который находится за границами строительства) на участке в 3,48 га спроектирован разновысотный жилой комплекс. Между двумя корпусами проляжет общедоступный пешеходный бульвар, который будет вести напрямик к реке. При этом предусматривается место для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса, для которого застройщик разработал архитектурную концепцию и за свой счет проложит все необходимые коммуникации, и зона санитарной охраны вдоль берега Северной Двины. Вдоль воды проляжет прогулочный променад. В целом пляжную зону хотят оставить как можно более естественной, но в перспективе там видят пирс.

Общий объем инвестиций по трем проектам составит более 4 млрд. рублей. Кроме того на период их реализации создаются новые рабочие места: всего на новых объектах будет задействовано порядка 3 тыс. человек.

Напомним, что в настоящее время Группа Аквилон возводит в Архангельске 7 жилых комплексов (12 домов) общей площадью 180 тыс. кв. м.

Застройщики: ООО СЗ «Бизнесстрой», ООО СЗ «Гавань», ООО СЗ «Галактика».



