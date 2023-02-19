Игорь Арсентьев: «Белоснежку» будем отдавать в надежные руки

После ряда публикаций участников Ассоциации «Вольное дело» о ситуации в бывшем муниципальном предприятии, занимающемся стиркой белья, в том числе, по договорам с социальными учреждениями, глава Северодвинска дал оперативный ответ о будущем АО «Белоснежка».

При этом он подчеркнул, что предыдущее управление предприятием оказалось несостоятельным.

Игорь Арсентьев:

- В 2020-м и 2021-м годах предприятие взяло на себя дополнительную функцию — обработку белья учреждений здравоохранения, работавших с больными. Чтобы справиться с этой жизненно важной на тот момент задачей и были привлечены заемные средства от других принадлежащих городу предприятий. И именно поэтому увеличилась основная кредиторская задолженность.

В целях недопущения банкротства предприятия руководством города, в том числе депутатами городского Совета, в 2021 году было принято решение о продаже пакета акций АО „Белоснежка“, принадлежавших на 100% городу. После ряда неудавшихся попыток в марте 2022 года торги в итоге состоялись, причем заявки были поданы от шести участников.

К моменту продажи акций кредиторская задолженность предприятия составляла порядка 17 млн рублей, в том числе порядка 10 млн — просроченные займы.

В настоящее время все принадлежащие городу организации-займодатели просудили задолженности „Белоснежки“ и направили или в ближайшее время направят соответствующие документы для взыскания.

Глава города также успокоил кредиторов, что новый собственник в обязательном порядке рассчитается с ними по долгам.