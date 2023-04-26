Архангелогородцы не хотят работать 6 дней в неделю

Инициатива о введении в стране 6-дневной рабочей недели не находит поддержки ни в бизнес-сообществе, ни среди россиян: ее поддерживает только 3% работодателей и 8% граждан.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» внесла в Минтруд предложение ввести в стране 6-дневную рабочую неделю. По мнению авторов инициативы, это повысит прочность российской экономики и поможет достичь технологического прорыва в условиях санкций.

Однако бизнес-сообщество не согласно с такой концепцией: за 6-дневку выступает только 3% работодателей, чьи компании трудятся по 5-дневному графику, тогда как за то, чтобы оставить все как есть, — 57%. «При таком напряженном графике у людей просто пропадет интерес работать, и показатели, наоборот, понизятся», — комментируют менеджеры по персоналу. Почти в каждой третьей компании (31%) высказались в поддержку не 6-дневки, а 4-дневки, возможность введения которой уже не раз обсуждалась.



Большинство жителей Архангельской области (82%) тоже не поддерживает инициативу ассоциации предпринимателей. В числе аргументов — несоответствие предлагаемой меры трудовому законодательству и современным научным данным о физиологии труда: «Чтобы добиваться прорывов, нужно не увеличивать количество рабочих дней, а повышать производительность труда». Только 8% опрошенных одобряют введение 6-дневки: в комментариях они напоминают о необходимости помочь стране преодолеть возникшие трудности. Но не уточняют, какие и с чем эти трудности связаны.



Сторонников введения дополнительного рабочего дня больше всего среди старшего поколения (9%), а противников — среди лиц в возрасте от 35 до 44 лет (87%). Мужчины одобряют введение 6-дневки чаще женщин (10% против 5% соответственно). Респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. в месяц выступают за инициативу чуть чаще тех, кто зарабатывает меньше (9 и 6%).