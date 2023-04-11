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Ротонду у входа в Петровский парк Архангельска ожидает ремонт

К Дню города в этом году отремонтируют ротонду на Троицком проспекте у драмтеатра. Работы уже начались, сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев.

- Проект мы подготовили в прошлом году, предусмотрели средства в городском бюджете. И сейчас наш подрядчик уже приступил к ремонту арки, где размещается указ о присвоении Архангельску звания города воинской славы.

 Выполняется штукатурка и покраска самой ротонды, а также ремонт ступеней.

 Вместо баннера с текстом указа установим современное световое табло (макеты см. на фото). Здесь мы меняем цветовое решение на благородный темно-серый фон и золотые буквы. В светлое время суток табло будет выглядеть парадно-нарядно, а в ночное за счет контражурной подсветки буквы приобретут объемный вид.

 Ротонда – необычное украшение центра города и знаковое место, поэтому этот архитектурный элемент должен выглядеть достойно!


16 май 12:26 | : Экономика

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