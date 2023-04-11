Ротонду у входа в Петровский парк Архангельска ожидает ремонт

К Дню города в этом году отремонтируют ротонду на Троицком проспекте у драмтеатра. Работы уже начались, сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев.



- Проект мы подготовили в прошлом году, предусмотрели средства в городском бюджете. И сейчас наш подрядчик уже приступил к ремонту арки, где размещается указ о присвоении Архангельску звания города воинской славы.



Выполняется штукатурка и покраска самой ротонды, а также ремонт ступеней.



Вместо баннера с текстом указа установим современное световое табло (макеты см. на фото). Здесь мы меняем цветовое решение на благородный темно-серый фон и золотые буквы. В светлое время суток табло будет выглядеть парадно-нарядно, а в ночное за счет контражурной подсветки буквы приобретут объемный вид.



Ротонда – необычное украшение центра города и знаковое место, поэтому этот архитектурный элемент должен выглядеть достойно!



