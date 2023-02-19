Няндомский поселок Шалакуша дождался новую школу на 350 мест

В поселке Шалакуша Няндомского округа состоялась торжественная церемония открытия новой школы. Долгожданное событие стало настоящим праздником для ребят и их родителей: просторное светлое здание отвечает всем современным требованиям.

Напомним, что строительство объекта велось в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Объект построен в рамках приоритетов Народной программы «Единой России».

Новая трехэтажная школа рассчитана на 350 учащихся, находящийся при ней интернат может принять 80 человек из близлежащих сел. Возведение и оснащение учебного комплекса обошлось в 576 млн рублей – это средства федерального, регионального и муниципального бюджетов. На учебное оборудование дополнительно выделено 7,5 млн рублей из средств муниципалитета.

В школе создана вся необходимая для организации качественного учебного процесса инфраструктура. Кабинеты, библиотечный сектор, спортивные залы, мастерские оборудованы «по последнему слову техники». Столовая с обеденным залом рассчитана на 150 человек. Трехэтажное здание интерната соединено с основным корпусом переходом.

«Произошло знаменательное событие как для Няндомского округа, так и для региона в целом. Открыла свои двери замечательная школа – комфортная, яркая, современная. Остаётся только пожелать, чтобы таких школ у нас становилось как можно больше. Строительство шло непросто, но общими усилиями проект удалось воплотить в жизнь», – отметил председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

Главными гостями торжества стали, конечно же, дети. Именно для них возведен этот объект, под сводами которого они будут готовиться к дальнейшей взрослой жизни. Родители, бабушки и дедушки также не скрывают радости по поводу того, что их детям предстоит заниматься в новейшем со всех точек зрения учебном комплексе. Праздник получился по-настоящему торжественным, кульминацией стало вручение символического ключа от школы ее директору Татьяне Субботиной.

В новом здании расположены два школьных музея: «Память» и «Жизнь советской страны». Силами местных жителей формируется стендовая галерея «Бессмертного полка» посёлка Шалакуша – так здесь решили почтить память земляков, приближавших победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

«В здании два спортзала, а также тренажерный. Предусмотрена спортивная зона с волейбольной, баскетбольной и спортивной площадками. Создано качественное спортивное ядро. Я думаю, что благодаря этому в Шалакуше появится не один участник Олимпийских игр. А выпускники этой передовой в техническом отношении школы смогут стать востребованными в различных сферах жизни», –отметил руководитель олимпийского совета Поморья Андрей Багрецов.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрания депутатов Иван Новиков отметил, что опыт Шалакуши является ярким примером того, как в сельскую территорию можно привлекать областные и федеральные средства.

«Одной новой школой дело не ограничится. В поселке выполняются работы по благоустройству, проводится ремонт важных социальных объектов. Есть и планы на будущее, касающиеся системы уличного освещения и ремонта дорог», – подчеркнул Иван Новиков.



