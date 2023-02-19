Активисты ОНФ исследовали новые дороги Архангельска и пришли в ужас

Представители Народного фронта снова проверили в каком состоянии находится новая дорога на улице Маяковского. Эксперты зафиксировали большую лужу, а также яму от съезда с дороги, в которую недавно провалился автомобиль.

Напомним, в ноябре прошлого года губернатор Архангельской области Александр Цыбульский жестко раскритиковал работу городских чиновников, которые приняли ремонт этой дороги.

Поводом для критики послужил видеоролик и обращение представителей президентского движения о том, что дорожный объект, на который потрачено 50 миллионов рублей утопает в лужах, а парковочные места до конца не заасфальтированы. Тогда губернатор дал поручение администрации города устранить выявленные проблемы, а также в дальнейшем не принимать проекты, в которых отсутствуют дорожные карманы и не предусмотрен водоотвод с проезжей части.

Кроме того, заместителю председателя правительства Архангельской области Дмитрию Рожину поручено провести повторную оценку качества дорожных работ на улицах столицы Поморья. Интересно, провел ли он повторную оценку качества?

Также общественниками была обследована улица Серафимовича, где выявлено некачественное асфальтирование дороги, лужи и другие дефекты.

«Фронтовики» обратились к властям с требованием провести претензионную работу с подрядчиками.



