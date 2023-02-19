Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

9% жителей Поморья готовы работать вахтовым методом

Ежегодно весной отмечают День вахтовика – неофициальный праздник всех, кто работает вахтовым методом. Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала более 5 миллионов резюме россиян, чтобы выяснить, кто именно чаще всего готов отправиться на вахту.

Работа вахтовым методом привлекает 5% или более 245 000 российских соискателей – эта доля остается неизменной с прошлого года. Наиболее популярен вахтовый метод среди жителей Чукотского АО: 20,6% местных соискателей указали в своих резюме готовность отправиться на вахту. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий АО (18,2% соискателей региона), на третьем - Забайкальский край (17,0%). Кроме того, сразу четыре региона СЗФО (Ненецкий АО, Коми, Архангельская и Мурманская область) вошли в топ регионов с наибольшим числом желающих работать по вахте в 2023 году. В Архангельской области за последнее время 9% местных жителей (то есть каждый десятый соискатель) указали, что хотят работать по вахте – это 23 место в общероссийском рейтинге. 

В топ-10 самых распространенных среди вахтовиков специализаций вошли водители (7,1% резюме вахтовиков), инженеры-конструкторы (5,0%), машинисты (4,6%), технологи (4,1%), инженеры-механики (3,9%), начальники смен (3,9%), менеджеры по продажам (3,7%), а также инженеры по эксплуатации (3,3%), инженеры ПТО (3,2) и руководители проектов (3,1%).

 Чаще всего работу вахтой рассматривают мужчины – на них приходится 82% таких резюме, при этом почти каждое пятое (18%) резюме разместили женщины, желающие работать по вахте. У 60% вахтовиков есть высшее образование, причем около тысячи соискателей имеют статус кандидата наук, а чуть менее сотни – статус докторов наук.


 

03 май 09:12 | : Экономика

Главные новости


Вселенная Баха. Концерт № 5
Ну здравствуй, шашлычный Первомай! Рецепты маринадов

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (35)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20