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"Васьково" готовится подменить "Архангельска" на время ремонта

Аэропорт Васьково готовится принимать воздушные суда вместимостью от 50 до 72 пассажиров в период реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Архангельск имени Ф.А. Абрамова. Для удобства пассажиров в воздушной гавани возвели дополнительный терминал, готовность которого оценил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Конструкция здания сборно-разборного типа выполнена из сэндвич-панелей с крышей из мембранной кровли. Здание соответствует всем стандартам и условиям для выполнения процедуры приема пассажиров, досмотра и приема багажа.

– Площадь нового терминала составляет 750 квадратных метров, – рассказал министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев. – Планируется, что одновременно здесь смогут находиться до ста человек. Предусмотрена также небольшая игровая зона для комфортного ожидания рейсов пассажиров с детьми. Здесь же разместятся буфет и лавка с сувенирной продукцией. Ввести в эксплуатацию новый терминал планируем 12 апреля.

Немаловажно, что добраться в воздушную гавань из Архангельска пассажиры смогут бесплатно – для этого будет действовать круглосуточный автобусный экспресс-маршрут от морского-речного вокзала до аэропорта Васьково. Автобусные рейсы будут выполняться с интервалом 30 минут и синхронизированы с временем прилета и отправки рейсов.

Отправка пассажиров будет осуществляться через новый терминал, а в основном здании аэропорта будут принимать тех, кто прилетает в Архангельск. Для удобства жителей и гостей Поморья рядом с новым терминалом появятся автобусная остановка и стоянка для автомобилей на 150 парковочных мест.

– С учетом роста пассажиропотока принципиально изменена схема заезда автотранспорта и его передвижения по территории аэропорта. Здесь применена традиционная круговая схема для того, чтобы не было скопления автомобилей, и людям было максимально комфортно. Новый терминал, на мой взгляд, стал удачным решением, учитывающим соблюдение всех необходимых мер безопасности. Мы сделали все возможное, чтобы на время ремонтных работ в аэропорту Архангельск жители не испытывали неудобств, – отметил Александр Цыбульский после осмотра обновленной инфраструктуры аэропорта Васьково.

Ежесуточно в Васьково будут принимать не менее 14 оборотных рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Нарьян-Мар. Несколько раз в неделю будут осуществляться полеты в Мурманск, Казань, Сыктывкар, Череповец и Екатеринбург. Ориентировочно пассажиропоток составит от 1520 человек в сутки.

Близятся к завершению ремонтные работы и в основном здании аэропорта Васьково. В терминале уже обновили помещение буфета, который начал свою работу.

 

05 апрель 17:11 | : Экономика

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