Невероятно, но факт. Музыканты-любители больше зарабатывают на основой работе

Играть на музыкальных инструментах умеют 28% экономически активных россиян. Самыми популярными являются гитара и фортепиано. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.



Навыками игры на музыкальных инструментах владеют 28% россиян старше 18 лет, причем среди мужчин таковых существенно больше, чем среди женщин (32 и 25% соответственно). Среди молодежи до 24 лет музицирует каждый третий. Число умеющих играть на музыкальных инструментах растет с уровнем дохода опрошенных: 25% среди тех, кто зарабатывает до 30 тыс. руб. в месяц, и 32% среди россиян с зарплатой от 80 тыс. руб.



Самыми популярными музыкальными инструментами являются гитара и клавишные — навыками игры на них владеют 14 и 12% респондентов соответственно. 4% умеют играть на народных инструментах, 3% — на ударных. Прямо сейчас для тех, кто владеет навыками игры на наиболее популярных музыкальных инструментах, проходит международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей «Крымская весна», участие в котором принимают ученики и выпускники музыкальных школ, колледжей и вузов, преподаватели и профессиональные музыканты.



Фаворит у женщин — фортепиано (17%), у мужчин — гитара (на акустике или электрогитаре может сыграть 21%, правда, некоторые, по их собственному признанию, только три аккорда). Среди представителей сильного пола также популярнее ударные (6%). Россияне с доходом больше 80 тыс. руб. в месяц играют на гитаре и ударных чаще тех, кто зарабатывает меньше.