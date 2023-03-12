Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Невероятно, но факт. Музыканты-любители больше зарабатывают на основой работе

Играть на музыкальных инструментах умеют 28% экономически активных россиян. Самыми популярными являются гитара и фортепиано. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 Навыками игры на музыкальных инструментах владеют 28% россиян старше 18 лет, причем среди мужчин таковых существенно больше, чем среди женщин (32 и 25% соответственно). Среди молодежи до 24 лет музицирует каждый третий. Число умеющих играть на музыкальных инструментах растет с уровнем дохода опрошенных: 25% среди тех, кто зарабатывает до 30 тыс. руб. в месяц, и 32% среди россиян с зарплатой от 80 тыс. руб.

 Самыми популярными музыкальными инструментами являются гитара и клавишные — навыками игры на них владеют 14 и 12% респондентов соответственно. 4% умеют играть на народных инструментах, 3% — на ударных. Прямо сейчас для тех, кто владеет навыками игры на наиболее популярных музыкальных инструментах, проходит международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей «Крымская весна», участие в котором принимают ученики и выпускники музыкальных школ, колледжей и вузов, преподаватели и профессиональные музыканты.

 Фаворит у женщин — фортепиано (17%), у мужчин — гитара (на акустике или электрогитаре может сыграть 21%, правда, некоторые, по их собственному признанию, только три аккорда). Среди представителей сильного пола также популярнее ударные (6%). Россияне с доходом больше 80 тыс. руб. в месяц играют на гитаре и ударных чаще тех, кто зарабатывает меньше.

15 апрель 07:47 | : Экономика / Культура

Главные новости


«Здоровый человек». Несвоевременные вопросы от Валерия Тодоровского
Тайваньский синдром. Взгляд из Архангельска

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (172)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20