Архангельская область: как нам избежать мусорного коллапаса

По всей стране стоимость вывоза мусора в месяц разнится: плата может составлять от 47 до 269 рублей, а в среднем — 95 рублей (информация из открытых источников). В Поморье же плата за вывоз ТКО в месяц составляет от 53,20 до 85,06 рубля, в среднем — 69 рублей, а у значительной части населения ещё и пакет льгот.

Получается, что в Поморье за вывоз отходов в месяц люди платят меньше, чем в среднем по стране, на 27%.

В региональных СМИ пишут, что задолженность потребителей перед региональным оператором составляет более полумиллиарда рублей. Ещё отмечается, что сам «ЭкоИнтегратор» тоже должен перевозчикам и полигонам. Но региональный оператор оказывает услугу вне зависимости от того, платят потребители или нет. Если плата не доходит, то перед исполнителями и полигонами образовывается долг.

Вероятно, кому-то может не нравиться качество услуги, и люди отказываются платить. И это замкнутый круг — пока такое отношение будет сохраняться у потребителей, как физических, так и юридических, качество услуги будет расти медленно, а долги регионального оператора перед исполнителями и полигонами — быстро.

Неоплатой услуг жители и предприниматели Поморья вынуждают регионального оператора переводить их отношения из потребительских в судебные – после того, как региональный оператор не получает оплату за оказанные услуги, он закономерно обращается в суд, прибавляя к неоплаченным за вывоз ТКО в месяц 53-85 рублям еще госпошлину и судебные издержки, погашение которых целиком и полностью ложится на плечи потребителя. Речь идет, без малого, о 2 000 рублей сверху.

Это – вынужденная мера, на которую идет ЭкоИнтегратор, чтобы качественно оказывать услугу тем, кто за нее платит регулярно и в срок и не должен ощущать на себе безответственность своего соседа.

А далее следует логичный вывод, характерный для любой сферы услуг: хотите получить качественный продукт – вовремя платите за него.