Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская область: как нам избежать мусорного коллапаса

По всей стране стоимость вывоза мусора в месяц разнится: плата может составлять от 47 до 269 рублей, а в среднем — 95 рублей (информация из открытых источников). В Поморье же плата за вывоз ТКО в месяц составляет от 53,20 до 85,06 рубля, в среднем — 69 рублей, а у значительной части населения ещё и пакет льгот.

Получается, что в Поморье за вывоз отходов в месяц люди платят меньше, чем в среднем по стране, на 27%.

В региональных СМИ пишут, что задолженность потребителей перед региональным оператором составляет более полумиллиарда рублей. Ещё отмечается, что сам «ЭкоИнтегратор» тоже должен перевозчикам и полигонам. Но региональный оператор оказывает услугу вне зависимости от того, платят потребители или нет. Если плата не доходит, то перед исполнителями и полигонами образовывается долг.

Вероятно, кому-то может не нравиться качество услуги, и люди отказываются платить. И это замкнутый круг — пока  такое отношение будет сохраняться у потребителей, как физических, так и юридических, качество услуги будет расти медленно, а долги регионального оператора перед исполнителями и полигонами — быстро. 

Неоплатой услуг жители и предприниматели Поморья вынуждают регионального оператора переводить их отношения из потребительских в судебные – после того, как региональный оператор не получает оплату за оказанные услуги, он закономерно обращается в суд, прибавляя к неоплаченным за вывоз ТКО в месяц 53-85 рублям еще госпошлину и судебные издержки, погашение которых целиком и полностью ложится на плечи потребителя. Речь идет, без малого, о 2 000 рублей сверху.

Это – вынужденная мера, на которую идет ЭкоИнтегратор, чтобы качественно оказывать услугу тем, кто за нее платит регулярно и в срок и не должен ощущать на себе безответственность своего соседа.

А далее следует логичный вывод, характерный для любой сферы услуг: хотите получить качественный продукт – вовремя платите за него.

15 март 08:52 | : Экономика

Главные новости


Как уходила бабушка. Грустная архангельская история
Не только Женский день. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (162)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20