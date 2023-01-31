В Архангельской области приступили к экологическому воспитанию населения

Из выступления председателя Общественной палаты региона Юрия Сердюка:

– Общественные советы органов местного самоуправления, общественные советы при органах исполнительной власти по закону являются субъектами общественного контроля. Да, есть государственный надзор, но контроль со стороны общественности не менее эффективен и обязательно нужен.

Тема создания современной системы обращения с ТКО стала ключевой на заседании Общественной палаты Архангельской области, которое было посвящено мероприятиям Года экологии в регионе.

На встречу были приглашены представители министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, общественного совета ведомства, руководители экологических проектов.

Как отметил заместитель министра природных ресурсов и ЛПК региона Александр Шаповалов, утвержденный план Года экологии в Поморье насчитывает 145 основных мероприятий.

– Это проведение научно-практических конференций и форумов, на которых специалисты смогут обсудить подходы к решению задач по защите окружающей среды, экологическое просвещение, акции, конкурсы, субботники, ликвидация свалок, мероприятия, направленные на защиту и восстановление лесов, – рассказал Александр Шаповалов.

По словам председателя общественного совета министерства природных ресурсов и ЛПК области Надежды Лыжниковой, ежегодно экооактивистами региона проводится больше 100 крупных акций, участниками которых становятся десятки тысяч человек.

– Инициативы, зародившиеся в Архангельской области, трансформируются в федеральные проекты. Так, например, произошло с акцией по уборке мусора на берегах водоемов. Архангельская область – в числе первых, где было создано специальное приложение, с помощью которого граждане могут сообщать сведения о несанкционированных свалках для включения таких объектов в общий план ликвидации, – отметила Надежда Лыжникова.

Образовательные экопроекты Архангельской области «Эколенок Поморья» и «Наш дом – Арктика» получили поддержку Фонда президентских грантов.

– В проекте «Наш дом – Арктика», в рамках которого мы рассказываем ребятам о нашей северной природе, важности ее сохранения, приняли участие более 20 тысяч человек, – рассказала руководитель Экологического консалтингового центра, заместитель председателя общественного совета регионального минлеспрома Людмила Шошина.

В регионе развивается раздельный сбор отходов. Северяне принимают активное участие в акциях по сбору пластика, макулатуры, батареек, автомобильных шин, другого вторсырья.

Важнейшим событием Года экологии должно стать начало создания в регионе современной структуры обращения с ТКО.

– Ключевой момент – строительство опорных объектов системы. Существующее положение дел, когда мусор забирается с контейнерной площадки и перемещается на не соответствующий современным экологическим требованиям полигон, необходимо менять в корне. Сегодня 97–98 процентов отходов отправляется на свалку, – отметил советник губернатора Архангельской области Алексей Кувакин. – Задача, которая стоит перед всеми участниками процесса, – вдвое уменьшить объем захораниваемых отходов до 2030 года. И добиться этого можно только одним способом – переходить к полноценной сортировке ТКО. Современные предприятия, которые планируется построить в регионе, позволяют изъять во вторичный оборот 60 процентов полезных фракций.

Как было отмечено участниками встречи, создание новых объектов системы обращения с ТКО вызывает много вопросов у населения, в этой связи необходимо усилить разъяснительную работу. Министерству природных ресурсов и ЛПК общественники рекомендовали рассмотреть вопрос организации экологического десанта в муниципалитеты – по аналогии с социальным.

Не менее важно, и с этим согласились все участники встречи, является экологическое просвещение. Проведение Года экологии в Архангельской области позволит обратить внимание людей на проблемы окружающей среды, вовлечь еще больше граждан в экологические проекты.