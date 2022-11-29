У Фонда капремонта Архангельской области новый гендиректора

По результатам конкурса на замещение вакантной должности руководителя регионального Фонда капитального ремонта победил Александр Бартасевич.
О нем известно: имеет два высших образования в областях юриспруденции и госуправления. Продолжительное время работал на руководящих должностях в Министерстве ТЭК и ЖКХ, в Министерстве строительства и архитектуры региона и межрегиональном территориальном управлении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Архангельской области.
Напомним, его предшественниц на этой должности Елена Соколовская «слилась» летом этого года после прокурорской проверки, выявлявшей нарушения при замене лифтов в многоквартирных домах. С того момента организацией руководил человек с приставкой «ио».
Александр Бартасевич приступит к исполнению своих новых обязанностей с 25 января.