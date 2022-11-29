Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

У Фонда капремонта Архангельской области новый гендиректора

По результатам конкурса на замещение вакантной должности руководителя регионального Фонда капитального ремонта победил Александр Бартасевич.

О нем известно: имеет два высших образования в областях юриспруденции и госуправления. Продолжительное время работал на руководящих должностях в Министерстве ТЭК и ЖКХ, в Министерстве строительства и архитектуры региона и межрегиональном территориальном управлении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Архангельской области.

Напомним, его предшественниц на этой должности Елена Соколовская  «слилась» летом этого года после прокурорской проверки, выявлявшей нарушения при замене лифтов в многоквартирных домах. С того момента организацией руководил человек с приставкой «ио».

Александр Бартасевич приступит к исполнению своих новых обязанностей с 25 января.

18 январь 17:09 | : Экономика

Главные новости


Сажать нельзя воспитывать. По следам ток-шоу «Позиция»
Билет в волшебную страну (новогодняя история)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2023 (177)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)


Деньги


все материалы
«    Январь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: arh-info@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20