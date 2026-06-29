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Четвероногие и крылатые становятся полноценными участниками рабочего процесса

Животные-сотрудники давно заняли свою нишу на рынке труда, выполняя функции, с которыми не справляются люди и техника. Подобные примеры есть и в Архангельске (ИА «Эхо севера», овчар Джек).

Четвероногие и крылатые специалисты все чаще становятся полноценными работниками. Так, недавно петербургский кот сменил работодателя, перейдя из Эрмитажа на работу в цирк. Согласно оферу, работать хвостатый будет за еду и пакет C&B: служебное жилье и ветеринарный полис ДМС.

 В целом по рынку труда в 8% компаний бок о бок с людьми трудятся животные: собаки охраняют, спасают и поднимают коллективу настроение, коты борются с грызунами, хищные птицы защищают памятники архитектуры от посягательства других пернатых, верными помощниками человека всегда являлись лошади.

 Чаще других о наличии животных-сотрудников рассказывали охранные и производственные предприятия, складские комплексы, строительные компании, организации культуры и здравоохранения.

18 август 08:00 | : Будни

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