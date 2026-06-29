Он написал на стене Рейхстага: "Я из Няндомы"

Анатолий Алексеевич Валов принимал поздравления с этим знаменательным событием от имени начальника УМВД России по Архангельской области генерал-майора полиции Дмитрия Остапенко, руководства и личного состава МО МВД России «Няндомский» и ветеранской организации.

Этот уникальный человек является для всех примером доблести, трудолюбия и патриотизма. Его подвиг и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны — бесценный дар всему народу нашей страны.

В первые дни войны 19-летний Анатолий Валов был направлен на Карельский фронт, где на протяжении четырех месяцев участвовал в строительстве оборонительных сооружений.

В сентябре 1942 года его зачислили на военные курсы в воздушно-десантное училище под Москвой, после окончания которых гвардии младший лейтенант Валов получил назначение в танковый корпус. Свое боевое крещение он принял на Втором Украинском фронте при форсировании Днепра, был ранен.

После госпиталя Анатолий Валов вернулся на фронт. Он участвовал в освобождении Украины, Польши, дошёл до Берлина и даже оставил свою надпись на стене Рейхстага: «Я из Няндомы – Валов».

За время войны Анатолий Алексеевич был ранен четыре раза. День Победы встретил в санитарном поезде по дороге в госпиталь: свое последнее и самое тяжелое ранение северянин получил при проведении ночной разведки боем. Несмотря на боль, Анатолий Валов смог добраться до своих и передать важные сведения, которые помогли его полку успешно овладеть важным стратегическим пунктом в обороне противника.

Спустя несколько лет после возвращения в родную Няндому Анатолий Алексеевич поступил на службу в инспекцию Госпожнадзора, входившего в те годы в структуру органов внутренних дел. Службе он посвятил 36 лет жизни, долгие годы возглавляя Няндомский Госпожнадзор.

Уважаемый Анатолий Алексеевич! Поздравляем Вас с Днем рождения!

Желаем Вам крепкого здоровья и бодрости духа. Пусть каждый день будет наполнен спокойствием и радостью.