Только 4% архангелогородцев считают свою зарплату достойной

Лишь 4% жителей Архангельска считают, что их текущая зарплата полностью соответствует квалификации, и не претендуют на большее. 28% уже инициировали переговоры об увеличении оклада, еще 29% готовятся просить повышения в ближайшее время. А вот 22% признались, что, несмотря на уверенность в своей недооцененности, просить прибавки не будут.



Нежелание обращаться за прибавкой свойственно не только горожанам, у которых тарифные ставки жестко определены (эту причину назвали 24% опрошенных). 22% респондентов заранее уверены в бесперспективности переговоров («Все равно не повысят»). 15% заявили, что им «проще найти новую работу, чем выпрашивать». 10% называют основным препятствием жадность руководства, а 6% — психологический дискомфорт. 8% не идут к начальству из-за тяжелого финансового положения компании, а еще столько же предпочитают ждать инициативы сверху.



Наиболее решительны в вопросах финансовых переговоров молодежь и те, кто зарабатывает больше. Среди горожан в возрасте до 35 лет уже попросили прибавки 33%, еще 31% планируют в ближайшее время. Обращались к руководству за повышением зарплаты 34% зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц, и еще 36% вскоре инициируют переговоры.

(фото с https://mozaika.biz)

