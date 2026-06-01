Три беспилотника из Поморья от прокурорских усилят позиции морпехов

Неоценимой поддержкой для наших земляков в зоне СВО стала помощь коллектива прокуратуры Архангельской области и НАО. Блюстители закона собрали личные средства и помогли Народному фронту приобрести три дорогостоящих квадрокоптера по спецзапросу воинских частей, работающих на Донецком и Херсонском направлениях.

Потребность в такой технике на передовой сейчас крайне высокая, они необходимы для ведения разведывательных операций и выполнения других боевых задач.

Новые беспилотники в ближайшее время будут доставлены военным в ходе очередной гуманитарной миссии Президентского движения.

Прокуратура региона – давний партнер Народного фронта. С 2023 года ведомство подготовило и передало на фронт 16 автомобилей, техническое состояние которых бойцы всегда оценивают на “отлично”.

Такой ответственный и системный подход прокурорских работников к общему делу в очередной раз доказывает, насколько важна для фронта надежная поддержка тыла.