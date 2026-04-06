Ветераны архангельского УФСИН высадили "Цветы России"

Члены ветеранской организации исправительной колонии № 29 УФСИН России по Архангельской области присоединились к Всероссийской акции в рамках проекта #РодинойГоржусь, посвящённой Дню России.

Председатель ветеранской организации ИК-29 областного УФСИН Валентина Дмитриевна Лизунова собрала неравнодушных ветеранов учреждения, чтобы украсить прилегающую территорию около Памятника погибших воинов в родном поселке. Вооружившись граблями, лопатами, ведрами и лейками, а также принеся с собой многолетние цветы со своих дачных участков, ветераны учреждения приступили к работе. Активисты с энтузиазмом взялись за дело, очистив клумбы от сорняков и перекопав землю, они высадили большое количество цветущих растений.

Субботник стал не только возможностью привести в порядок памятное место, но и прекрасным поводом для неформального общения на свежем воздухе в летний день.

- Благоустройство памятного места – это та малая часть наших дел, с помощью которых мы выражаем свою благодарность всем, кто оставил свою жизнь ради мирного неба, - отметили ветераны ИК-29 УФСИН России по Архангельской области. - Поэтому мы с большим удовольствием присоединились к этой доброй и красивой акции «Цветы России».



