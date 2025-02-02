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Митрополит Корнилий продолжает визит в Москву

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 16 февраля, в неделю о блудном сыне, молился за ранней Божественной литургией в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове г. Москвы.

    Богоявле́нский собо́р в Ело́хове (Елоховская церковь, Елоховский собор) — православный храм в Басманном районе Москвы, кафедральный собор Московской епархии Русской православной церкви (с 1991 года). В 1938—1991 годах был патриаршим собором (официально — с 25 февраля 1945 года). Нынешнее здание в основном построено в 1845 году по проекту архитектора Евграфа Тюрина.

    Главный престол освящён в честь Богоявления, северный придел — во имя Николая Чудотворца, южный — в честь Благовещения. В подклете собора (в приделах) погребены патриархи Сергий (1943—1944) и Алексий II (1990—2008).

    К собору приписан Никитский храм на Старой Басманной со времени его предачи церкви в 1994 году. 

17 февраль 09:30 | : Будни / Верую

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