Митрополит Корнилий продолжает визит в Москву

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 16 февраля, в неделю о блудном сыне, молился за ранней Божественной литургией в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове г. Москвы.

Богоявле́нский собо́р в Ело́хове (Елоховская церковь, Елоховский собор) — православный храм в Басманном районе Москвы, кафедральный собор Московской епархии Русской православной церкви (с 1991 года). В 1938—1991 годах был патриаршим собором (официально — с 25 февраля 1945 года). Нынешнее здание в основном построено в 1845 году по проекту архитектора Евграфа Тюрина.

Главный престол освящён в честь Богоявления, северный придел — во имя Николая Чудотворца, южный — в честь Благовещения. В подклете собора (в приделах) погребены патриархи Сергий (1943—1944) и Алексий II (1990—2008).

К собору приписан Никитский храм на Старой Басманной со времени его предачи церкви в 1994 году.