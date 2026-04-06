Архангелогородцы лояльно относятся к испытательному сроку

Спокойно к испытательному сроку при приеме на работу относятся 43% опрошенных архангелогородцев, еще 36% воспринимают его с пониманием. Доля тех, кому эта HR-практика неприятна, составила 15%.



Мужчины и женщины почти одинаково относятся к испытательному периоду.



Самые категоричные — респонденты 35—45 лет (среди них отрицательно настроены 19%).



Испытательный срок чаще раздражает обладателей среднего профессионального образования (18%), чем закончивших вуз (12%).



Среди респондентов с доходом от 150 тысяч рублей оказалось больше как тех, кто настроен к испытательному сроку спокойно, так и тех, кто отрицательно (51 и 18% соответственно).



Жители Архангельска, которым уже приходилось трудоустраиваться с испытательным сроком, реагируют спокойнее, а негатива больше у не проходивших испытания при приеме на работу.

