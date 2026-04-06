В Архангельской области УФСИН и Красный крест идут одним курсом

Сегодня в УФСИН России по Архангельской области состоялось подписание соглашения с Архангельским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

Подписи в важном документе поставили временно исполняющий обязанности начальника УФСИН Максим Трефяк и председатель РКК Ольга Костель. Основной целью партнерства будет реализация мероприятий в рамках исполнения положений Федерального закона «О пробации в РФ» в части коррекции социального поведения, ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации нуждающихся. Общественная организация «Российский Красный крест» предоставляет большой спектр услуг и помощи гражданам, попавшим в тяжелые жизненные ситуации. Это касается и лиц, преступивших закон, которым после отбытия наказания тяжело встать на путь исправления и вернуться в законопослушное общество.

Еще одним важным аспектом сотрудничества сторон станет осуществление мероприятий в рамках программы «Сопровождение и поддержка людей, затронутых ВИЧ-инфекцией» по оказанию комплекса психосоциальной и консультативной помощи, направленной на повышение информированности в вопросах социально значимых заболеваний, а также их профилактику. Специалисты регионального отделения «Российский Красный Крест» будут содействовать в проведении консультирования по социально-правовым вопросам, в оказании психологической помощи, в организации просветительских занятий.

Также в рамках встречи врио начальника УФСИН Максим Трефяк и председатель РКК Ольга Костель обсудили ключевые направления работы по оказанию содействия лицам и обозначили план совместных мероприятий.

- Подписанным соглашением мы будем вносить совместный вклад в решении важных задач, которые стоят перед службой исполнения наказаний в настоящее время, - отметил временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Архангельской области Максим Трефяк.