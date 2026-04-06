Дать по лицу - это по-нашему.Бокс в Архангельске

В центре «Патриот» состоялся турнир по боксу, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования объединили 44 спортсмена из Архангельска, Плесецка и Северодвинска. Организаторами выступили центр «Патриот» и Федерация бокса Архангельской области.

Как пишет Агентство по делам молодежи региона, на ринг вышли юные боксеры в возрасте от 9 до 13 лет из разных клубов и секций региона. Главный судья Валерий Таратин отметил, что ринг — это площадка для мотивации и получения опыта, где юные спортсмены могут перенять опыт старших. Тренер плесецкой ДЮСШ Валерий Харитонов подчеркнул, что бокс дисциплинирует и воспитывает патриотов, а многие его воспитанники поступают в военные учебные заведения.

Наравне с юношами в поединках участвовали и девушки. Архангелогородка Рада Воликова занимается боксом два года и только начинает выступать на соревнованиях. Лучшими боксерами фестиваля стали Арсений Коновалов из Северодвинска и Елисей Давыдов из Архангельска. Работа по патриотическому воспитанию в регионе ведется в рамках областного закона «О патриотическом воспитании».

