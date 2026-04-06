Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дать по лицу - это по-нашему.Бокс в Архангельске

В центре «Патриот» состоялся турнир по боксу, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования объединили 44 спортсмена из Архангельска, Плесецка и Северодвинска. Организаторами выступили центр «Патриот» и Федерация бокса Архангельской области.

Как пишет Агентство по делам молодежи региона, на ринг вышли юные боксеры в возрасте от 9 до 13 лет из разных клубов и секций региона. Главный судья Валерий Таратин отметил, что ринг — это площадка для мотивации и получения опыта, где юные спортсмены могут перенять опыт старших. Тренер плесецкой ДЮСШ Валерий Харитонов подчеркнул, что бокс дисциплинирует и воспитывает патриотов, а многие его воспитанники поступают в военные учебные заведения.

Наравне с юношами в поединках участвовали и девушки. Архангелогородка Рада Воликова занимается боксом два года и только начинает выступать на соревнованиях. Лучшими боксерами фестиваля стали Арсений Коновалов из Северодвинска и Елисей Давыдов из Архангельска. Работа по патриотическому воспитанию в регионе ведется в рамках областного закона «О патриотическом воспитании».

(скриншот с https://www.youtube.com)

 

18 май 08:25 | : Будни

Главные новости


«Даже по записи не пускают»: в СГМУ вновь закрыли доступ в православный храм для прихожан
ФРГ, США… и другие союзные республики

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (165)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20