Клещи впиваются в тела жителей Поморья

По данным ведомства на 15 мая 2026 года, наибольшее число обращений зарегистрировано в Вельском, Устьянском и Каргопольском округах, а также в Котласе, Коряжме и Архангельске.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года пострадавших было 1027. Подробности у издания «Регион 29»:

- Отметим, что в регионе 22 из 25 административных территорий являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту. К ним относятся большинство округов области, а также Архангельск, Северодвинск, Котлас, Коряжма и Мирный. Не относятся к эндемичным Новодвинск, Мезенский и Лешуконский округа.

Всего в Архангельской области и Ненецком автономном округе с начала сезона в медицинские организации обратились 1254 человека после присасывания клещей. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора. 

В ведомстве напоминают о мерах профилактики: при посещении природы рекомендуется использовать закрытую одежду, светлые однотонные вещи, репелленты и регулярно проводить осмотры. В случае присасывания клеща специалисты советуют обращаться за медицинской помощью для его удаления.

Также отмечается, что при необходимости возможно самостоятельное удаление клеща с соблюдением правил антисептики, если нет возможности обратиться в медучреждение. Территорию возле домов рекомендуют очищать от сухой травы и мусора, а при необходимости проводить акарицидную обработку.

(фото с https://polyclin.ru

15 май 13:46 | : Будни

