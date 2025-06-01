Клещи продолжают со вкусом жрать жителей Архангельской области

Пугающие цифры сообщило издание «Регион 29»:

- По данным еженедельного сезонного мониторинга за инфекциями, передающимися клещами, по состоянию на 10 июля 2025 года в медицинские организации в связи с присасыванием клещей обратились 9762 человека, что на 797 случаев больше, чем неделей ранее. Напомним, что тогда в медицинские организации региона из-за присасывания клещей обратилось 8965 человек.

Присасывания клещей зарегистрированы в следующих городах, районах и округах: в Архангельске — 1194 (из них присасывания произошли на территории города — 248, остальные завозные из других районов), Северодвинске — 840 (из них присасывания произошли на территории города — 639, остальные завозные из других районов), Мирном — 157, Котласе — 915, Коряжме — 416, Новодвинске — 187, Вельском — 835, Устьянском — 731, Онежском — 640, Няндомском — 451, Плесецком — 431, Котласском — 403, Каргопольском — 395, Красноборском — 333, Коношском — 278, Вилегодском — 261, Шенкурском — 235, Виноградовском и Холмогорском — по 241, Верхнетоемском — 207, Пинежском — 149, Ленском — 102, Приморском — 88, Лешуконском — 21, Мезенском — 11.

За аналогичный период 2024 года было зарегистрировано 6886 пострадавших от присасывания клещей.

Зарегистрировано 3 случая с окончательным диагнозом клещевого вирусного энцефалита (далее — КВЭ) в г. Северодвинске (присасывание клеща произошло в с. Нёнокса), Вельском районе и Устьянском округе. Также зарегистрировано 4 случая с окончательным диагнозом иксодовый клещевой боррелиоз: в Красноборском округе и Ленском районе по 1 случаю, в Вельском районе — 2 случая.

В целях обеспечения безопасного пребывания в природных условиях, на территории проживания жителей призывают обращать внимание на соблюдение правил неспецифической профилактики присасываний клещами: обрабатывайте одежду репеллентами, проводите само и взаимоосмотры, в случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо срочно принять меры по его удалению. Удалять клеща необходимо в медицинской организации. Если нет возможности обратиться в медицинскую организацию, клеща следует удалить самостоятельно с соблюдением правил асептики.

Придомовую территорию рекомендуется очистить от сухой травы и мусора. При необходимости проводить акарицидную обработку.