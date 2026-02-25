Студенты САФУ прикоснулись к тайнам современной криминалистики

В рамках региональной акции «Неделя открытых дверей» увлекательное занятие для студентов юридического направления провели заместитель начальника Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области полковник полиции Владимир Столыпин и главный эксперт отделения почерковедческих и технико-криминалистических экспертиз документов ЭКЦ подполковник полиции Игорь Свицков. Мероприятие прошло в Высшей школе экономики, управления и права Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова.

Сотрудники полиции рассказали о специфике проведения дактилоскопической экспертизы. Процедура идентификации преступников по обнаруженным на месте происшествия следам пальцев рук, следам подошв обуви и другим используется правоохранительными органами уже более ста лет и доказала свою эффективность.

Студенты с увлечением слушали настоящих профессионалов своего дела. Эксперты ответили на многочисленные вопросы аудитории об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека, порядке заполнения дактилокарты, специфике обнаружения следов на различных поверхностях и других аспектах деятельности криминалистов.

Эксперты принесли с собой специальное оборудование и осветительные приборы и предложили студентам попрактиковаться в проведении экспертизы, что вызвало у учащихся особый интерес.