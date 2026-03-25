Студенты САФУ становятся на ты с робототехникой

Осенью 2026 года Яндекс запустит новый единый модуль по физическому ИИ в 13 университетах 10 регионов страны. В Архангельской области на нём смогут обучаться студенты ИТ-специальностей Северного (Арктического) федерального университета.

Студенты познакомятся с ключевыми аспектами физического ИИ, научатся создавать автономные системы, работать с сенсорами, алгоритмами навигации и распознавания, а также использовать облачные сервисы для обработки данных и управления роботами. В программу включены практические семинары и мастер-классы со специалистами Яндекса. Отдельное внимание будет уделено поддержке преподавателей — Яндекс Образование обеспечит методическую и экспертную помощь для внедрения современных подходов в обучение.

Инициатива стала частью нового направления Яндекс Образования по ИИ-робототехнике. Ранее Яндекс и пять национальных исследовательских университетов — НИУ ВШЭ, МАИ, МИФИ, МФТИ и ИТМО — разработали модель компетенций в сфере физического ИИ. Она подробно описывает знания и навыки, необходимые создателям роботов и автономных систем. Документ находится в открытом доступе — любой вуз может использовать его для составления образовательных программ.

Физический ИИ — это технологии для умных роботов и автономных систем, которые могут взаимодействовать с миром и принимать самостоятельные решения в реальных условиях. Такие роботы уже применяются в логистике, производстве, медицине, материаловедении и других сферах.

Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

